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Cüneyt Arkın'dan dikkat çeken açıklama: Saraylar yapıyoruz, niye yurt yapmıyoruz?

20.09.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın açıklamasıyla gündem oldu. Cüneyt Arkın "Saraylar yapıyoruz, niye yurt yapmıyoruz?" dedi.

Efsane oyuncu Cüneyt Arkın açıklamalarıyla Twitter'da dikkat çekti.

'Efsaneler' belgeselinin galasında mikrofon uzatılan Cüneyt Arkın, "Gençlerimizi ne yapıp edip belli bir düzeye getirmemiz, refaha kavuşturmamız lazım. Burs alıyor, borçlanıyor, çıkar çıkmaz, iş bulmadan borcunu öde diye bastırıyoruz çocuğa" dedi.

Arkın açıklamasında "Üniversiteye geliyor, yurt meselesi, yatacağı yer yok çocuğun. Ben üniversitedeyken yaşadım bu sorunu, ben de yaşadım. Kaç yıl oldu halen bir şey değişmemiş" ifadesini kullandı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Arkın, "İki tane yurt yapmak zor mu? Saraylar yapıyoruz niye yurt yapmıyoruz ya?" diye sordu.

Bir muhabirin "Sinema dünyasını nasıl buluyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Arkın, "Sinema mı? Boşver ya..." dedi.


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Cüneyt Arkın
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