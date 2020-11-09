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Cüneyt Arkın'dan ilgi çeken paylaşım! 'Hakkıma helal olsun'

09.11.2020 09:31 | Son Güncelleme:
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Cüneyt Arkın'dan ilgi çeken paylaşım! 'Hakkıma helal olsun'

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, filmlerde geçirdiği kazaların vücudunda yer aldığı bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Arkın'ın "Ben ekmeğimi kazanmak için çok şeyden vazgeçtim... Halkıma helal olsun" notunu düştüğü gönderisi takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Cüneyt Arkın, son paylaşımıyla çok konuşuldu. Yayınladığı karede yıllar içinde çektiği filmlerdeki kazalarından aldığı yaraların izlerini paylaşan usta oyuncu, takipçileri tarafından takdirle karşılandı.

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Arkın, paylaşımına; "Ben ekmeğimi kazanmak için çok şeyden vazgeçtim... Halkıma helal olsun" notunu düştü.

Cüneyt Arkın paylaşımıyla yıllara meydan okudu!Cüneyt Arkın paylaşımıyla yıllara meydan okudu!

Oyuncunun paylaşımdaki bazı film kazaları ve yaraları:

• 'Battal Gazi'nin İntikamı' filminde saçları yandı

• 'Kuşçu' filminde barut patlamasında karnı saçmalarla doldu

• 'Vurgun' filminde sağ dirseği ezildi

• 'Çıtkırıldım' filminde kaşı yarıldı, gözkapakları kesildi

• 'Şafakta Son Kurşun' filminde sol omuz kemiği kırıldı

• 'Malkoçoğlu' filminde sol diz kapağı parçalandı

Usta oyuncunun çok sayıda beğeni alan paylaşımına bazı takipçileri ise "Dublör kullananlar utansın üstadım", "Bizlere muhteşem eserler bırakmak için canını hiçe saydın, helal olsun", "Çok geçmiş olsun Türk Sinemasına senin gibi bir oyuncu gelmez, yerin doldurulamaz" gibi yorumlar yaptı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
halk bu fedakarlıklarını asla unutmayacak.. sayende halk olduk reis, olmasaydın napardık?

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