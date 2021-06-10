MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cüneyt Arkın'dan Türkiye A Milli Futbol Takımı'na videolu destek

Cüneyt Arkın'dan Türkiye A Milli Futbol Takımı'na videolu destek

10.06.2021 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020)'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takım'a destek verdi.

Şu sıralar Kuruluş Osman dizisinde rol alan Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabı üzerinden 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020)'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'na destek verdi.

"KAHRAMAN SAVAŞÇILARIN ÇOCUKLARISINIZ"

Cüneyt Arkın paylaştığı videoda, "Milli Takım'a... Bre yiğitlerim Bizim Çocuklar... Kahraman savaşçıların çocuklarısınız sizler, onların savaşçı ruhu yüreklerinizde yaşamaktadır. Size bu ruh güç verir... Yenin, aşın, yenin, kazanın, kazanın bizim çocuklar" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncunun paylaşımında mehter marşının yer alması dikkat çekti. Cüneyt Arkın'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileriMutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Bu yaz konser yapılacak mı?Bu yaz konser yapılacak mı?
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Arkın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yaşayan efsane ellerinden öperim????
helal olsun Türklüğün yıkılmaz kalesi olan büyük usta ellerinizden öperim
şimdi siz düşünün bre kafirler

En Çok Okunan Haberler

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Kendisine benzeyen kişiyi öldürüp otomobilini satmış

Kendisine benzeyen kişiyi öldürüp otomobilini satmış

'Sedat Peker' operasyonu: MİSİAD Başkanı gözaltına alındı

'Sedat Peker' operasyonu: MİSİAD Başkanı gözaltına alındı

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

O film için tacize katlandım

O film için tacize katlandım

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Babasını kaybetmişti, eleştiriler umurunda değil! Minicik bikinisiyle reklam yaptı

Babasını kaybetmişti, eleştiriler umurunda değil! Minicik bikinisiyle reklam yaptı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Sevilen dizi ekrana böyle veda ediyor! "Ben öleceğim"

Sevilen dizi ekrana böyle veda ediyor! "Ben öleceğim"

Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül törenine damga vurdu

Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül törenine damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.