Cüneyt Arkın'dan Türkiye A Milli Futbol Takımı'na videolu destek

Şu sıralar Kuruluş Osman dizisinde rol alan Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabı üzerinden 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020)'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'na destek verdi.

"KAHRAMAN SAVAŞÇILARIN ÇOCUKLARISINIZ"

Cüneyt Arkın paylaştığı videoda, "Milli Takım'a... Bre yiğitlerim Bizim Çocuklar... Kahraman savaşçıların çocuklarısınız sizler, onların savaşçı ruhu yüreklerinizde yaşamaktadır. Size bu ruh güç verir... Yenin, aşın, yenin, kazanın, kazanın bizim çocuklar" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncunun paylaşımında mehter marşının yer alması dikkat çekti. Cüneyt Arkın'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.



