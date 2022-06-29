Cüneyt Arkın'ın cenazesi ailesine teslim edildi

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın (85), geçtiğimiz salı akşamı kalbinin durması sonucu Beşiktaş Ulus'taki özel bir hastaneye ambulansla kaldırılmıştı. Ancak Arkın, tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Sevenleri hastaneye akın ederken, Arkın anısına konulan deftere notlar düşüldü. Bugün ise Cüneyt Arkın'ın oğulları Murat ve Kaan, hastaneye gelerek cenazeyi teslim aldı. Usta oyuncunun cenazesi, defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne getirildi.

Arkın, yarın Teşvikiye Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.



"BU ÜLKEDE HERKESİ BİR ARAYA GETİREN BİRLEŞTİRİCİ BİR UNSURDU"

Usta ismin oğlu Murat Arkın, hastane önünde yaptığı açıklamada ise "Şunu bilmek çok önemli. Şu anda bölünmüş olan veya bölünülmeye çalışılan bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu." dedi.

