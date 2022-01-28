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Cüneyt Özdemir Fırat Tanış'ı hedef aldı! "Tutmayın küçük enişteyi"

28.01.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırat Tanış'ın Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'da tweet atması sosyal medyada yine gündem oldu. Gazeteci Cüneyt Özdemir oyuncu Fırat Tanış ile ilgili sert ifadeler kullandı. Cüneyt Özdemir paylaşımında "Tutmayın küçük enişteyi" yorumunda bulundu.

Cüneyt Özdemir Fırat Tanış'ı hedef aldı! "Tutmayın küçük enişteyi"

Oyuncu Fırat Tanış yaptığı Twitter yorumlarıyla gündemde... Daha önce 'Ekrem İmamoğlu'nun 'tiyatro' benzetmesine alınan Fırat Tanış şimdi de Cumhuriyet'teki bir köşe yazısına tepki olarak 'Altılı bültenine çevirdiniz canım gazeteyi' diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tweet attı.

Oyuncu Fırat Tanış, spor yorumcusu Bilgin Gökberk'in köşesindeki yazıdan rahatsız olarak "Bu üslupla, bu seviyeyle mi 'ötekilerin' hakkını hukukunu korumaya talipsiniz?" diye Kılıçdaroğlu'na sordu. Fırat Tanış'ın bu paylaşımı sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

"KİBİRLİ TROLL"

Fırat Tanış'a Twitter'dan tepki gösteren Gazeteci Cüneyt Özdemir ise şu oyuncuya sert çıktı ve şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Tevazuda Fırat Tanış gibi ol! Adama troll demiştim az demişim; Kibirli Troll! Cumhuriyet'in yaptığı haber için Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür bekliyor, Ekrem İmamoğlu'na laf sokuşturuyor, 'Gelin oyun çıkışı dövün' diyor, ganyan bayilerine sallıyor... Tutmayın küçük enişteyi!"

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Özdemir Kemal Kılıçdaroğlu
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