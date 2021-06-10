Cüneyt Özdemir RTÜK'ü etiketlemişti! Çıplak dizisinin 2. sezonu da olaylı başladı

Yönetmenliğini Can Evrenol'un üstlendiği senaryosunu Merve Göntem'in yazdığı, Çıplak dizisinin ilk sezonu geçen yıl yayınlanmıştı.

Başrollerini Müge Bayramoğlu, Ramazan Mert Demir ve Bora Cengiz'in paylaştığı dizi, yayın tarihinden 6 ay sonra sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Cüneyt Özdemir'in sosyal medya hesabından dizinin fragmanını paylaşıp "Aman RTÜK Başkanı Bekir Şahin bey ve sansür kılıcı görmesin!" mesajını yazması Özdemir'in eleştirilemesine neden olmuştu.

Özdemir'in paylaşımı sonrası dizinin BluTV'den yayından kaldırılması da tepki çeken bir diğer olay olmuştu.

Dizinin yayından kaldırılmasıyla ilgili BluTV "18 yaş altı çocuk kilidi uygulamamızı aktive etmeyi planladığımız bir dönemde olduğumuz için Çıplak dizisini kısa bir süreliğine erişime kapatmış bulunuyoruz." açıklamasını yapmıştı.

YİNE GÜNDEM OLDU!

İkinci sezonu BluTV'de dün yayınlanan diziyle ilgili Blu TV'nin hiçbir mecrada tanıtım yapmaması, dizinin hayranlarının dikkatini çekti.



YÖNETMENDEN AÇIKLAMA

Yaşananlarla ilgili dizinin yönetmeni Can Evrenol "Yapmıyor değil yapamıyor diyelim. BluTV içinde bizi ve Çıplak’ı çok sevenler var. Yoksa nasıl olsun? BluTV olmasa, bu dizinin Türkiye’de kimseye ulaşması mümkün değil gibi." açıklamasını yaptı.