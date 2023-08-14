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  4. Cüretkar pozlarıyla tanınan model Angelina Michelle, Burak Özçivit ile Facetime capsi paylaşınca...

Cüretkar pozlarıyla tanınan model Angelina Michelle, Burak Özçivit ile Facetime capsi paylaşınca...

14.08.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model Angelina Michelle sosyal medyada yaptığı cüretkar pozlarla adından söz ettiriyor. Model son olarak yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile Facetime yaptığı bir caps'i paylaşınca sosyal medya yıkıldı. Görenler yakışıklı oyuncunun geçmişte para karşılığı kadınlarla yemek yemesini hatırladı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Angelina Michelle, güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Kızıl saçları ve cüretkar pozlarıyla adından söz ettiren model son paylaşımıyla Türkiye gündemine de girdi.

Seksi model Michalle Fahriye Evcen ile evli olan iki çocuk babası Burak Özçivit ile Facetime yaptığı anları paylaştı.

Ekran Alıntısı

Fotoğrafın gerçek olup olmadığı bilinmezken modelin paylaşıma "I love Türkiye" yazması dikkat çekti.

Modelin paylaşımı sosyal medyada hızlıca dolaşıma girdi ve "Aman Fahriye görmesin", "Para karşılığı mı" gibi yorumları aldı.

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PARA KARŞILIĞI KADINLARLA YEMEK YEMİŞTİ

Kuruluş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit, daha önce para karşılığı kadınlarla yemek yemesiyle gündeme gelmişti. Rusya'ya kadınlar ile ücret karşılığında yemek yemeye giden Özçivit, eleştirilerin hedefi olmuştu.

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Burak Özçivit sosyal medya Model

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