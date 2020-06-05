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Çürümüş domatesleri sakın atmayın! Çürüyen bölümlerle neler yapıldığına çok şaşıracaksınız...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Bazen o kadar çok domates alırız ki fazla olan kısmını nasıl değerlendirsek diye düşünürken bir bakmışız çürümeye başlamışlar. İşte bu yazı çürüyen domatesleri nasıl değerlendirebileceğimiz ile alakalı. Umuyoruz ki bu bilgiler çürüyen domatesleri değerlendirerek hem israfı önlememize hem de daha az atık üreterek çevreyi daha az kirletmemize katkı sağlar.

Çürümüş domatesleri sakın atmayın! Çürüyen bölümlerle neler yapıldığına çok şaşıracaksınız...

Domates; kırmızı rengiyle, içerdiği su oranıyla özellikle yaz aylarının vazgeçilmez bir sebzesi. Bazen fark etmeden çürüttüğümüz domateslerin sonu, içimizi çok acıtsa da, ne yazık ki çöp kovaları olabiliyor. Ama aşağıda yer alan öneriler; çürük domateslerin salça, domates konservesi, domates fidesi, cilt maskesi ve hatta elektrik üretiminde ne kadar kullanışlı olduğunu gösteriyor.

1. SALÇA

Görsel 1

Salça yaparken çürümeye yeni başlamış domatesleri de kullanabiliriz. Zaten salça yapmak da domatesleri bir bakıma çürütmek değil mi? Domates salçasını şişe konserve yaparken hazırlarsak daha da verimli olacaktır. Konserve yapmak için soyulan domates kabukları, domateslerin tepe kısımları ve hafif çürük domatesler ile gayet lezzetli bir salça hazırlayabiliriz. Hem de mutfağımızdan hiç atık çıkmamış olur.

2. DOMATES KONSERVESİ

Görsel 2

Domates, her mevsimde ulaşabilseniz de, aslında yazın yetişir. Çoğumuz mevsiminde alınan domatesleri konserve yaparak kışa hazırlamak için genellikle ezilmiş, yumuşamış domatesleri kullanırız. Bu aşamada ileri seviyede çürümüş domatesleri de, çürük yerlerini ayırarak, konserve yapmak için kullanabiliriz. Sakın çürük yerlerini çöpe atmayalım, şimdi sıra ona geliyor.

3. DOMATES FİDESİ

Görsel 3

Evet, belki de domatesleri değerlendirmenin en keyifli ve heyecanlı yolu bu diyebiliriz. Bir kısmı ya da tamamı çürümüş domateslerin çürüyen yerlerini halka şeklinde keserek toprağa gömüyoruz ve düzenli olarak suluyoruz. Tabii güneş de görürse daha iyi olur. Daha sonra büyüyen fideleri uygun bir şekilde yeni yerlerine yerleştirerek verimi arttırabiliriz.

4. CİLT MASKESİ

Görsel 4

Domatesin cilde faydalarını bilmeyen yoktur. Birbirinden farklı domates maskelerini hazırlarken kullanacağımız domatesleri seçerken yeni çürümeye başlamış domatesleri seçerek onları da değerlendirmiş oluruz. Yalnız domates alerjen bir sebze olduğu için dikkatli kullanmak gerekiyor. Özellikle kuru ve hassas bir cildiniz varsa tavsiye edilmediğini belirtmek isteriz.

5. ELEKTRİK ÜRETİMİ

Görsel 5

Yaşadığımız çağ için elektriğin ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçek. Bilim insanları da elektrik üretiminde farklı kaynaklar bulmak için çalışmalar yapmaya devam ediyorlar. Bu çalışmalardan birinde de 1 gram çürük domatesten 30 watt enerji üretilebileceklerini keşfettiler. Domatesin doğal yapısı, özellikle kırmızı rengini sağlayan likopen adlı bileşik, elektrik üretimini sağlıyor. Bilim insanları domateste bulunan organik bileşiklerin bağlarını kırarak, bakterilerle oksitlenmesi neticesinde mikrobik özellikte elektrokimyasal hücre ürettiler. Ürettikleri bu hücreleri kullanarak da elektrik üretmeye başladılar. Bu sistem şu an için sadece Amerika’nın Florida eyaletinde kullanılıyor ancak yaygınlaşırsa tüm dünyada kullanılabilir.

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