Çürümüş domatesleri sakın atmayın! Çürüyen bölümlerle neler yapıldığına çok şaşıracaksınız...

Domates; kırmızı rengiyle, içerdiği su oranıyla özellikle yaz aylarının vazgeçilmez bir sebzesi. Bazen fark etmeden çürüttüğümüz domateslerin sonu, içimizi çok acıtsa da, ne yazık ki çöp kovaları olabiliyor. Ama aşağıda yer alan öneriler; çürük domateslerin salça, domates konservesi, domates fidesi, cilt maskesi ve hatta elektrik üretiminde ne kadar kullanışlı olduğunu gösteriyor.

1. SALÇA

Salça yaparken çürümeye yeni başlamış domatesleri de kullanabiliriz. Zaten salça yapmak da domatesleri bir bakıma çürütmek değil mi? Domates salçasını şişe konserve yaparken hazırlarsak daha da verimli olacaktır. Konserve yapmak için soyulan domates kabukları, domateslerin tepe kısımları ve hafif çürük domatesler ile gayet lezzetli bir salça hazırlayabiliriz. Hem de mutfağımızdan hiç atık çıkmamış olur.

2. DOMATES KONSERVESİ

Domates, her mevsimde ulaşabilseniz de, aslında yazın yetişir. Çoğumuz mevsiminde alınan domatesleri konserve yaparak kışa hazırlamak için genellikle ezilmiş, yumuşamış domatesleri kullanırız. Bu aşamada ileri seviyede çürümüş domatesleri de, çürük yerlerini ayırarak, konserve yapmak için kullanabiliriz. Sakın çürük yerlerini çöpe atmayalım, şimdi sıra ona geliyor.