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  4. Cüzdanında eski bir piyango bileti bulunca hayatı tamamen değişti! Gerçek değerini öğrenince şaşkına döndü

Cüzdanında eski bir piyango bileti bulunca hayatı tamamen değişti! Gerçek değerini öğrenince şaşkına döndü

27.06.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan şehrinde yaşayan 33 yaşındaki Yandiel Cruz-Chavez isimli bir adamın cebinde unuttuğu piyango bileti hayatını tamamen değiştirdi. 1 hafta önce satın aldığı bileti unutan adam kirli çamaşırlarını yıkamak için ceplerini kontrol ettiğinde bileti buldu ve şanslı rakamlara baktığında büyük ikramiyenin sahibi olduğunu öğrendi.

Cüzdanında eski bir piyango bileti bulunca hayatı tamamen değişti! Gerçek değerini öğrenince şaşkına döndü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan şehrinde yaşayan 33 yaşındaki Yandiel Cruz-Chavez Haziran ayı çekilişi için bir bilet satın almıştı. Biletini pantolonun cebinde unutan Chavez, şanslı rakamları kontrol dahi etmemişti. Kirli çamaşırlarını yıkadığı sırada pantolonun cebinde bir piyango bileti olduğunu fark eden adam internetten kontrollerini yaptığında ise talihli biletin sahibi olduğunu öğrendi.

“HEMEN AİLEME HABER VERDİM”

Piyangonun kendisine çıktığını öğrendikten sonra çok mutlu olan Chavez, “Bir hafta sonra bileti tamamen unutmuştum. Kazanan numaralara internetten baktığımda benimkiyle aynıydı. İlk başta gerçekten kazandığıma inanamadım. Hemen aileme haber verdim” dedi. Chavez piyangodan kazandığı 199 bin dolar (yaklaşık 5 milyon 171 bin TL) ile ev geliştirme projelerini tamamlama ve birikimlerini arttırma planlaması yaptığını söyledi.

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Amerika ikramiye piyango

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