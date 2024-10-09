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D harfi ile başlayan erkek isimleri, anlamları ve özellikleri

Ferhan Petek Ferhan Petek
07.10.2024 23:13
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Bir bebeğe isim koymak, anne ve baba adaylarının doğum öncesi hazırlık sürecinin en önem verilen konularından biridir. Çünkü her ismin, kendine has bir enerjisi olduğuna inanılır ve isim koyulan bebeğin ömür boyu hem ismi hem de o ismin enerjisini taşıyacağı düşünülür.

D harfi ile başlayan erkek isimleri, anlamları ve özellikleri

Anne ve baba adayları çocukları olacağını öğrendikleri andan itibaren heyecanlı bir süreç başlar. Yapılan tüm hazırlıklar, doğacak bebek için her şeyin en güzelini ve doğrusunu seçmek için özenle listelenir ve her madde adım adım uygulanır. İsim seçmek de bu sürecin en önemli durumlarından biri olarak kabul edilir. Çünkü çocuk, bu ismi ömür boyu taşıyacaktır. Ayrıca her ismin kendine özel bir enerjisi olduğuna inanılır.

D harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları nelerdir?

Bebek için isim ararken genel olarak en çok tercih edilen isimlerden bazıları D harfi ile başlar. Çünkü hem bu harfin güçlü bir enerjisi olduğuna, hem de bu harf ile başlayan birçok ismin enerjisinin güzel olduğuna inanılır. Erkek bebek bekleyenlerin tercih edebileceği ve D harfi ile başlayan isimlerden ve bu isimlerin anlamlarından bazıları şunlardır:

  • Deniz: Derya, umman
  • Demir: Dayanıklı, güçlü, sağlam
  • Dilaver: Korkusuz, yiğit, aşık, gönül veren
  • Demircan: Demir gibi güçlü, sağlam, kararlı
  • Davut: Dört büyük peygamberden biri
  • Devrim: Köklü değişim
  • Doruk: Zirve, ulaşılabilecek en yüksek mertebe
  • Daver: Akıl danışılan, bilgili kişi
  • Derman: Çözüm, çare, deva
  • Dağhan: Dağ tanrısı
  • Daim: Daima, sonsuz olan
  • Danyal: İsrail peygamberin diğer ismi
  • Dengiz: Deniz, derya
  • Denizalp: Deniz kahramanı
  • Derviş: Hoşgörüsü olan kişi
  • Derda: Hadis
  • Denk: Uyumlu ve eşit olan
  • Dinçer: Güçlü erkek
  • Durhan: Turhan
  • Dündar: Birlik korumakla sorumlu olan asker
  • Durusan: Adı temiz olan kişi
  • Dünya: Yeryüzü, gezegen
  • Durukan: saf, temiz bir kana sahip olan kişi
  • Doğuş: Doğma hali, yaradılış
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Anahtar Kelimeler:
erkek isimleri
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