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D harfi ile başlayan kız isimleri, anlamları ve özellikleri

Ferhan Petek Ferhan Petek
08.10.2024 01:31
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Anne ve baba adayları, yeni doğacak çocuklarına isim koyma konusunda çok dikkatli davranırlar. Çünkü bazı araştırmacılara göre isimler, insanın karakterine ve geleceğine etki edebilir. Bu nedenle bir bebeğe isim koyarken ismin sadece güzel olması değil, anlamlı ve olumlu enerji taşıyor olmasına da özen gösterirler.

D harfi ile başlayan kız isimleri, anlamları ve özellikleri

Kişilerin isimlerinde yer alan harflerin diziliminin ve hatta o ismin hangi harfle başladığının, karakteri ve kaderi de etkilediğine inanılır. Bu yüzden anne ve baba olacak kişiler, bebeklerine isim seçerken çok dikkatli davranırlar. Bebek bekleme sürecinde yapılan hazırlıkların başında isim seçme konusu gelir. Verilecek ismin hem güzel hem de anlamlı olması istenir.

D harfi ile başlayan kız isimleri nelerdir?

Kelimelerle ve harflerin anlamları ile ilgilenen kişiler, her harfin ve bu harflerin dizilimlerinin insan hayatını ve geleceğini de etkilediğini düşünürler. Buna göre ismi D harfi ile başlayan insanların çok yardımsever kişiler olduğuna inanılır. Ayrıca D harfi ile başlayan isimlerin kişiyi ailesine düşkün, duygusal insanlar hâline getirdiğini de savunurlar.

D harfi ile başlayan kız isimlerinden bazıları ve bu isimlerin anlamları şunlardır:

  • Defne: Yunan mitolojisinden bir peri
  • Damla: Su tanesi, damlayan su
  • Deniz: Büyük su kütlesi, okyanus
  • Darin: Hükmü devam eden kişi
  • Derman: Çare
  • Derya: Büyük tuzlu su, deniz
  • Deren: Toplayan, derleyen
  • Devin: Hareket, kımıldama
  • Dicle: Bir nehir adı
  • Dilber: Güzel, zarif kadın
  • Dilek: İstek, arzu
  • Dilan: Gönüller
  • Dila: Gönül çelen ve kalp hırsızı
  • Didem: Gözden sakınılan sevgili
  • Dilara: Gönül alan, kalp çalan
  • Dilfer: Konuşarak herkesi rahatlatan kişi
  • Dilanur: Gönül ışığı, kalbi aydınlatan
  • Dilruba: Gönül kapan, sevilen
  • Dilşad: Mutlu, gönlü şen olan
  • Doğa: Tabiat
  • Döndü: Evlenmemiş olan kişi
  • Duygu: His
  • Duru: Saf, berrak, temiz
  • Dürdane: İnci tanesi
  • Dünya: Gezegen, yeryüzü
  • Dora: Zirve doruk
  • Dolunay: Aynı en parlak en yuvarlak hali
D harfi ile başlayan erkek isimleri, anlamları ve özellikleri D harfi ile başlayan erkek isimleri, anlamları ve özellikleri
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kız isimleri
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