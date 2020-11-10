D vitamininin kontrolsüz tüketimi böbrek taşına neden olabilir

Koronavirüse karşı pandemi döneminde bağışıklığı kuvvetlendirmek için bilinçsizce kullanılan D vitamini takviyesine karşı önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Onur Yaprak, "Pek çok insan yüksek dozda D vitamini takviyesi alır ve yan etkilerin oranı nispeten düşüktür. Bununla birlikte takviyeler veya gıdalarda uzun süreli ya da aşırı D vitamini tüketimi olumsuz yan etkilere neden olabilir. D vitamini toksisitesi ile ilişkili önemli yan etkilerin çoğu kanda kalsiyum yükselmesi ile ilgilidir” diye konuştu.

'KANSER İLE YETERSİZ D VİTAMİNİ ARASINDA İLİŞKİ BULUNDU'

Vitaminlerin metabolizma için gerekli olan küçük moleküller olduğunu belirten Prof. Dr. Yaprak, şu ifadeleri kullandı:

“D vitamini, A, D, E ve K vitaminlerini içeren yağda çözünen vitaminler ailesine aittir. Bu vitaminler, yağ ile iyi emilir ve karaciğer ile yağlı dokularda depolanır. Birçok vitamin içinde diğer vitaminlerden farklı olarak D vitamini olarak adlandırılan ‘kolekalsiferol’ aslında bir hormondur ve güneş ışınları sayesinde cildimizdeki kolesterolden üretilir. D vitaminin başlıca görevleri arasında; kalsiyum, magnezyum ve fosfatın emilmesi ve düzenlenmesi, kemiklerin sertleşmesi, hücrelerin büyümesi ve farklılaşması, bağışıklık fonksiyonu, sinir ve kas fonksiyonun sağlanması gelmektedir. Asıl görevi kemiklerin gücünü koruması olmasına rağmen son yıllarda bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıklarda, bazı kanser hastalarında D vitamini düzeylerinin yetersiz olduğu tespit edilmesi üzerine birçok hastalıkla D vitamini eksikliği arasında ilişki kurulmuştur.”