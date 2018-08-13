Daha başlamadan 8 dizi çöp olacak! Büyük ekran kıyımı başlıyor

Mesut Yar'ın en önemli ve dikkatleri üzerine çeken iddialı açıkalması ise şu sözler oldu; “Eylül’de başlayıp Ekim’de bitecek 8 dizi sayarım” . Fakat Yar, hangi 8 dizinin ekrana veda edeceğini açıklamadı. Televizyon kanallarının ve yapımcıların kendisini şaşırttığına değinen Yar, bu sezon dizilerin bu kadar çok olmayacağını tahmin ettiğini ancak yanıldığını belirtti.

Star TV’de seviyeli bir magazin programına başlayacağını müjdeleyen Mesut Yar, farklı bir programla sabah kuşağında izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlandığını söyledi. Televizyon ve dizi dünyasında merak edilen sorularını yanıtlayan Mesut Yar, televizyon dünyasında yeni sezonun daha ilk aylarında dizi kıyımı yaşanacağını düşünüyor.

Yeni sezonda 1 ay içinde tam 8 dizi birden çöp olacak, yayından kaldırılacak! Bu sözler ve iddialar Posta gazetesi tv eleştirmeni Mesut Yar'a ait. Yeni sezon hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Yar, yeni sezon ekrana gelmeye hazırlanan ve yaz sonunda ekrana gelen dizilerin akibeti hakkında önemli yorumlar yaptı.

HANGİ DİZİLER DEVAM EDECEK

Mesut Yar, hangi dizilerin devam edeceğine yönelik ise şu ifadeleri kullandı:

“Artık kafa iş, star diye bir şey kalmadı, isimsiz de olabilir. Türk izleyicisini hafife almaması lazım. Birbirinin kopyası dizilerle ben yol alırım devri kapandı. Yeni bir şey vaat eden devam edecek.”

Türkiye’de televizyonculuk adına yapılması gerekenin içerikleri yükseltmek olduğunu anlatan Mesut Yar, “Geldiğimiz noktada dizilerin bir hayli akışları işgal edeceği bir sene yaşayacağız. Dizi savaşları yaşanacak, ama ekonomik durum dolayısıyla artık kimse o eskisi gibi astronomik işler yapamayacak” dedi.

Yazın başında birçok yaz dizisinin ekranlara gelmesi ve saman alevi gibi sadece 2 3 bölüm sonra kaldırılması Mesut Yar'ın açıklamalarını destekler nitelikte oldu. Peki hangi diziler ekran macerasına son verecek onu da ilerleyen günlerde göreceğiz.



