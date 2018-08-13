MAGAZİN

Daha başlamadan 8 dizi çöp olacak! Büyük ekran kıyımı başlıyor

DİZİ HABERLERİ  | 13.08.2018 10:58 | Son Güncelleme

Televizyon dünyasında yeni sezonda başlayacak olan dizileri mercek altına alan Posta Gazetesi yazarı Mesut Yar, büyük ses getirecek açıklamalar yaptı.

Daha başlamadan 8 dizi çöp olacak! Büyük ekran kıyımı başlıyor

Yeni sezonda 1 ay içinde tam 8 dizi birden çöp olacak, yayından kaldırılacak! Bu sözler ve iddialar Posta gazetesi tv eleştirmeni Mesut Yar'a ait. Yeni sezon hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Yar, yeni sezon ekrana gelmeye hazırlanan ve yaz sonunda ekrana gelen dizilerin akibeti hakkında önemli yorumlar yaptı.

STAR TV'DE SEVİYELİ MAGAZİN

Star TV’de seviyeli bir magazin programına başlayacağını müjdeleyen Mesut Yar, farklı bir programla sabah kuşağında izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlandığını söyledi. Televizyon ve dizi dünyasında merak edilen sorularını yanıtlayan Mesut Yar, televizyon dünyasında yeni sezonun daha ilk aylarında dizi kıyımı yaşanacağını düşünüyor.

8 DİZİNİN İPİ ÇEKİLECEK

Mesut Yar'ın en önemli ve dikkatleri üzerine çeken iddialı açıkalması ise şu sözler oldu; “Eylül’de başlayıp Ekim’de bitecek 8 dizi sayarım” . Fakat Yar, hangi 8 dizinin ekrana veda edeceğini açıklamadı. Televizyon kanallarının ve yapımcıların kendisini şaşırttığına değinen Yar, bu sezon dizilerin bu kadar çok olmayacağını tahmin ettiğini ancak yanıldığını belirtti.

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HANGİ DİZİLER DEVAM EDECEK

Mesut Yar, hangi dizilerin devam edeceğine yönelik ise şu ifadeleri kullandı:

“Artık kafa iş, star diye bir şey kalmadı, isimsiz de olabilir. Türk izleyicisini hafife almaması lazım. Birbirinin kopyası dizilerle ben yol alırım devri kapandı. Yeni bir şey vaat eden devam edecek.”

Türkiye’de televizyonculuk adına yapılması gerekenin içerikleri yükseltmek olduğunu anlatan Mesut Yar, “Geldiğimiz noktada dizilerin bir hayli akışları işgal edeceği bir sene yaşayacağız. Dizi savaşları yaşanacak, ama ekonomik durum dolayısıyla artık kimse o eskisi gibi astronomik işler yapamayacak” dedi.

Yazın başında birçok yaz dizisinin ekranlara gelmesi ve saman alevi gibi sadece 2 3 bölüm sonra kaldırılması Mesut Yar'ın açıklamalarını destekler nitelikte oldu. Peki hangi diziler ekran macerasına son verecek onu da ilerleyen günlerde göreceğiz.


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dizi yeni sezon mesut yar

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
aklı başında kimsenin umrunda değil dizi mizi Sayın Yar, geç bu işleri
Eeeeee
TABİKİ...MİLLET GEYİK HİKAYELERİNDEN BIKTI..KIYTIRIK OYUNCU KAPRİSLERİİNDEN BIKTI...BİNLERCE DOLAR BOŞA VERİLİRDİ MİLLET UYANDI...SPORDADA BÖYLE OLCAK GÖRECEKSİNİZ
söz başlasa da izlesek
BAŞTA TRT NİN BÜTÜN KANALLARI İLE BİRLİKTE KANALLARIN HEPSİ KAPANSIN. NE VERİYORLAR Kİ..? REKLAMA VE HALKI ALDATMAYA ÇALIŞMAKTAN BAŞKA.
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