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Daha hiç oturmadan sıfır evlerini depremzedelere açtılar! 'Kendi evimde yoktur buradaki huzurum'

22.02.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye deprem felaketinin ardından depremzedelerin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için tek yürek olmuşken Konya'dan da iç ısıtan bir haber geldi. Hadim ilçesinde Bozkır Barajı sebebiyle su altında kalacak Dedemli Mahallesi sakinleri için yaptırılan 428 konuttan 72 hak sahibi, henüz oturmadıkları evlerini depremzedeler için bedelsiz açtı. Başta Kahramanmaraş ve Hatay'dan gelenler olmak üzere 502 depremzede evlere yerleşti.

Türkiye tek yürek oldu ve depremzedelerin yaralarını sarmak için elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Konya'da köylülerin yaptıkları da herkesi duygulandırdı. Hadim ilçesinde yapımı tamamlanan Bozkır Barajı'nın faaliyete geçecek olmasından dolayı sular altında kalacak Dedemli Mahallesi'nin sakinleri için merkez Meram ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan 428 konutluk yerleşkenin 72 hak sahibi, hiç oturmadıkları evlerini depremzedelere açtı. Çoğu Kahramanmaraş ve Hatay’dan gelen 502 kişi, evlere yerleşti. İşte detaylar...

"30 AKRABAMI DEPREMDE KAYBETTİM"

Kahramanmaraş’tan gelen Yaşar Karabürk, “Deprem anında evimiz uçacak sandık. Çocuklarımızı dışarıya çıkardık. Bir arabam vardı, 7 kişi onun içine sığındık. 2 gün arabada kaldık. Oğlumun askerlik arkadaşı Konyalıydı onun vasıtasıyla buraya geldik. 30 akrabamı depremde kaybettim. Allah bu acıyı, bu korkuyu kimseye yaşatmasın. Depremden 3 gün sonra buraya geldik." ifadelerini kullandı.

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"KENDİ EVİMDE YOKTUR BURADAKİ HUZURUM! KÖYLÜLER SIFIR EVİNİ, DAHA KULLANMADAN BİZE AÇTI"

Karabürk "Başta devletimiz olmak üzere Konya halkına ve Türk milletine minnettarım. Allah, yardım edenlere yerine bin versin. Kendi evimde yoktur buradaki huzurum. Evler çok güzel, yapanlardan Allah razı olsun. Köylüler sıfır evini, daha kullanmadan bize açtı” dedi.

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"ANTAKYA’MIZ SİLİNDİ"

Antakya’dan gelen sağlık memuru 4 çocuk annesi Nurcan Doğan da “Antakya’dan buraya geldik. Her yer sallanıyordu, çocuklarımızı alıp terasa çıktık ve çatıda bekledik. Biz binadan inemedik, çökerse çatıya sığınırız diye bekledik. Biz binanın çökmesini bekledik. Evimiz çökmedi, ama kolonları patladı. Yanımızdaki apartman çöktü o da çökerken bizim binanın yarısın götürdü. Tek tesellimiz kaybımızın olmaması ama Antakya’nın yüzde 90’ı bitti. Birçok mesai arkadaşımız vefat etti, sakat kalan oldu. Antakya’mız silindi. Bu yaralarımız çok geç iyileşecek, ya da iyileşmeyecek, kabuk tutacak." dedi.

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"EVLER ÇOK GÜZEL YAPILMIŞ, İÇİNE GİRİLMEMİŞ BİLE"

Doğan "Buradaki köylülerimizden Allah razı olsun. Hiç aileyi aratmıyorlar, bize çok destek oluyorlar. Evler çok güzel yapılmış, içine girilmemiş bile. Biz gelene kadar halısından mobilyasına kadar düzenlenmişti. Eksiklerimizi de gönüllüler ve belediye ekipleri temin ediyorlar” ifadelerini kullandı. (DHA)

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