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'Daha iyisini hak ediyordum' dedi ve ekledi: 'Sümük gibiydi!'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Gwyneth Paltrow ve Kate Hudson en iyi ve en kötü öpüşen aktörleri açıkladı. İki yıldız da rol aldıkları partnerlerden dert yandı.

'Daha iyisini hak ediyordum' dedi ve ekledi: 'Sümük gibiydi!'

Gwyneth Paltrow ve Kate Hudson, kamera karşısında en iyi ve en kötü öpücükleri paylaştığı aktörleri açıkladı. Hudson, "Daha iyi öpücükler almalıydım, öyle hissediyorum" itirafında bulundu. Bir podcast’e katılan ikiliye "kamera karşısında en iyi öpüşen kişiyi" sorması, oyuncunun, en kötü olanını hatırlamasına neden oldu.

Hudson, Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir (How to Lose a Guy in 10 Days) ve Altın Şans (Fool's Gold) gibi filmlerde Matthew McConaughey'i öpmek zorunda kaldığı her seferde, bir şeyin işleri mahvettiğini söyledi.

Hudson, "McConaughey'i her öptüğümde, yani sanki bir şeyler oluyordu; sümük gibi, rüzgar gibi bir şey vardı sanki" dedi.

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Dürüst olmak gerekirse, en iyi öpüşenlerle karşılaşmadığımı hissediyorum" diyen Hudson, şöyle devam etti: "Daha iyi öpücükler almalıydım, öyle hissediyorum.

Öte yandan Hudson, kıs süre önce 20. yıldönümünü kutlayan 2000 yapımı Şöhrete İlk Adım'ı (Almost Famous) çekerke Billy Crudup'la öpüşmekten keyif aldığını itiraf etti.

Söz konusu sahne filmden çıkarılmış olsa da Hudson, Crudup'ın "iyi" olduğunu hatırlıyor.

Paltrow ise favorisinin ismi konusunda ağzını sıkı tuttu. Ancak Marvel Sinematik Evreni'nde Robert Downey Jr.'la öpüşmenin tuhaf olduğunu söyledi.

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Oyuncu, "Robert'la, yani onu öptüğümde, 'Benimle dalga geçiyor olmalısınız, bu tam manasıyla kardeşimi öpmek gibi' diye düşündüm" dedi.

İkili, Iron Man'den (2008) gişe rekorları kıran 2019 yapımı Avengers: Endgame'e kadar 7 Marvel filminde beraber rol almıştı.


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