'Daha iyisini hak ediyordum' dedi ve ekledi: 'Sümük gibiydi!'

Gwyneth Paltrow ve Kate Hudson, kamera karşısında en iyi ve en kötü öpücükleri paylaştığı aktörleri açıkladı. Hudson, "Daha iyi öpücükler almalıydım, öyle hissediyorum" itirafında bulundu. Bir podcast’e katılan ikiliye "kamera karşısında en iyi öpüşen kişiyi" sorması, oyuncunun, en kötü olanını hatırlamasına neden oldu.

Hudson, Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir (How to Lose a Guy in 10 Days) ve Altın Şans (Fool's Gold) gibi filmlerde Matthew McConaughey'i öpmek zorunda kaldığı her seferde, bir şeyin işleri mahvettiğini söyledi.

Hudson, "McConaughey'i her öptüğümde, yani sanki bir şeyler oluyordu; sümük gibi, rüzgar gibi bir şey vardı sanki" dedi.

Dürüst olmak gerekirse, en iyi öpüşenlerle karşılaşmadığımı hissediyorum" diyen Hudson, şöyle devam etti: "Daha iyi öpücükler almalıydım, öyle hissediyorum.

Öte yandan Hudson, kıs süre önce 20. yıldönümünü kutlayan 2000 yapımı Şöhrete İlk Adım'ı (Almost Famous) çekerke Billy Crudup'la öpüşmekten keyif aldığını itiraf etti.

Söz konusu sahne filmden çıkarılmış olsa da Hudson, Crudup'ın "iyi" olduğunu hatırlıyor.