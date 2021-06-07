Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Daha önce duymadığınız birbirinden tuhaf bilimsel bilgiler

Daha önce duymadığınız birbirinden tuhaf bilimsel bilgiler

07.06.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde insanoğlu tarihsel süreç içerisinde oldukça tuhaf ve ilginç olaylara tanıklık etmiştir. Sizler için daha önce duymadığınız ve şaşıracağınız bilimsel bilgileri derledik.

Daha önce duymadığınız birbirinden tuhaf bilimsel bilgiler

Bilimin gizem dolu serüveninde pek çok bilgi insanın ufkunu açarak yeni bakış açıları getirmesine neden oluyor. Eğer eğlenceli ve daha önce denk gelmediğiniz bilgileri okumak istiyorsanız bu liste tam size göre! Hazırsanız başlıyoruz.

PTERONOFOBİ

Hayatta çoğu kişinin korktuğu ya da çekindiği bir takım durumlar mevcuttur. Fobi olarak isimlendirilen bu durumlardan bazıları ise bir hayli ilginç. Pteronofobi, kuş tüyüyle gıdıklanma korkusu olarak karşımıza çıkıyor. Bu korku tüyle gıdıklanmanın yanında doğrudan kuş tüyü görmekten korkmayı da kapsıyor.

Kulağa tuhaf geldiği kadar insana korku veren birbirinden ilginç 10 fobi!Kulağa tuhaf geldiği kadar insana korku veren birbirinden ilginç 10 fobi!

YILAN VE DEPREM

Çin’de uzun yıllar boyunca hayvanlar ve depremler üzerine araştırmalar yapıldı. Ülkemizde şehir efsanesi şeklinde yayılan köpeklerin depremi önceden hissetmesi durumuna bir de Çinlilerin yılan tezleri eklendi. Çin’de yapılan araştırmalar sonucunda deprem konusunda hisleri en kuvvetli olan hayvanın yılanlar olduğu ortaya çıktı. Yılanlar bulundukları yerden 121 kilometre uzaklığa kadar depremi algılayabilir. Daha etkileyici olan ise deprem olmadan beş gün öncesine kadar bir sarsıntı olacağını hissedebilmeleridir.

KARGA

İnsanlar bir kargayı diğerinden ayırma konusunda oldukça başarısızdır. Kargalar ise insanları çok net bir şekilde birbirinden ayırabilir. Yapılan çalışmalar kargaların insan yüzlerini uzun bir süre hatırladıklarını ortaya koyuyor.

ÇEROFOBİ

Daha öncesinde mutlu olmaktan nefret eden ya da korkan bir insanla karşılaştınız mı? Bu fobiye sahip olan kişiler hem mutlu olmaktan hem de mutlu insanlar görmekten çekiniyor. Bazı uzmanlar, çerofobinin bir çeşit anksiyete bozukluğu olduğunu düşünüyor. Çerofobisi bulunan insanlar sürekli mutsuz gezmiyor. Sadece başına kötü bir şey geleceği korkusuyla kendisini mutlu edecek aktivitelere katılmayı reddediyor.

KANGURU

Kangurular, yavrularını keselerinde taşıması ve zıplamasıyla ünlü bir hayvandır. Kangurular zıplarken kuyruklarını dengede durmak için kullanırlar. Eğer kuyruklarını kaldırırsanız dengede durmayacakları için devrilirler.

MUZUN ŞEKLİ

Muz büyürken ‘negatif geotropizma’ denen bir süreçten geçer. Bu durum muzların yere doğru değil de yukarıya büyümesine neden olur. Sonuç olarak muz yerçekimi yöneliminin tersine doğru büyüdüğü için kavisli bir şekil alır.

TÜKÜRÜK

İnsanlar her saat ortalama 30 ml’den fazla tükürük üretir. İlk başta bu miktar az olarak görülebilir. Ancak bu günde 720 ml ve yılda ortalama 263 litre tükürük üretildiği anlamına gelir.

KEDİ

Erkek kedilerin kuyrukları dişi kedilerden daha uzundur. Bu durumun aslında özel bir nedeni yoktur. Kedilerin kuyrukları vücutlarıyla orantılıdır. Erkek kediler dişilerden daha iri oldukları için kuyrukları da daha uzundur.

FRİZBİ

Walter Frederick Morrison, ilk başta Pluto Tabağı olarak adlandırılan Frizbiyi 1948 yılında icat etti. 2010 yılında 90 yaşında öldüğünde ailesi onun küllerinden frizbi yaptı.

PENGUEN

Antarktika’daki sıcaklık sıfırın çok altında olduğundan, idrar buharlaşamaz ve buzullarla birleşir. Bu nedenle buzların yaklaşık yüzde 3’ü penguen idrarıdır.

Tarih boyunca yapılmış en korkunç deneylerden biri! Japon İmparatorluğu’nun Çinli siviller üzerindeki deneyi: 731. BirimTarih boyunca yapılmış en korkunç deneylerden biri! Japon İmparatorluğu’nun Çinli siviller üzerindeki deneyi: 731. Birim


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deterjanlı suyla gözü yıkamak tedavi eder mi? Bu belirtiye dikkat! Deterjanlı suyla gözü yıkamak tedavi eder mi? Bu belirtiye dikkat!
4 Haziran Cuma reyting sonuçları açıklandı! 4 Haziran Cuma reyting sonuçları açıklandı!
Hazırlaması çok kolay! İhtiyacınız olansa çatal ve renkli iplerHazırlaması çok kolay! İhtiyacınız olansa çatal ve renkli ipler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ölüleri yakarak küllerini çorbaya katıyorlar

Ölüleri yakarak küllerini çorbaya katıyorlar

Yaş hiçbir şeye engel değil! Genç kızlara taş çıkarttı

Yaş hiçbir şeye engel değil! Genç kızlara taş çıkarttı

Dünyanın en iyi hastalığı! Soykırımdan kurtulmak için uyduruldu

Dünyanın en iyi hastalığı! Soykırımdan kurtulmak için uyduruldu

60 saniyede uyku garanti! Bu teknikle mışıl mışıl uyuyacaksınız

60 saniyede uyku garanti! Bu teknikle mışıl mışıl uyuyacaksınız

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Bir paylaşımlardan milyonlarca dolar kazanıyorlar

Bir paylaşımlardan milyonlarca dolar kazanıyorlar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Güvenlik drone ile sağlanıyor, kopya çeken 7 yıl hapis yatıyor

Güvenlik drone ile sağlanıyor, kopya çeken 7 yıl hapis yatıyor

Yeni trend şaşı edecek! Ters bikini üstünden kıyafetlere geçti

Yeni trend şaşı edecek! Ters bikini üstünden kıyafetlere geçti

Tarihin en büyük utancı! ‘İnsan hayvanat bahçesi’ sembolü oldu

Tarihin en büyük utancı! ‘İnsan hayvanat bahçesi’ sembolü oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.