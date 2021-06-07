Daha önce duymadığınız birbirinden tuhaf bilimsel bilgiler

Bilimin gizem dolu serüveninde pek çok bilgi insanın ufkunu açarak yeni bakış açıları getirmesine neden oluyor. Eğer eğlenceli ve daha önce denk gelmediğiniz bilgileri okumak istiyorsanız bu liste tam size göre! Hazırsanız başlıyoruz. PTERONOFOBİ Hayatta çoğu kişinin korktuğu ya da çekindiği bir takım durumlar mevcuttur. Fobi olarak isimlendirilen bu durumlardan bazıları ise bir hayli ilginç. Pteronofobi, kuş tüyüyle gıdıklanma korkusu olarak karşımıza çıkıyor. Bu korku tüyle gıdıklanmanın yanında doğrudan kuş tüyü görmekten korkmayı da kapsıyor. Kulağa tuhaf geldiği kadar insana korku veren birbirinden ilginç 10 fobi! YILAN VE DEPREM Çin’de uzun yıllar boyunca hayvanlar ve depremler üzerine araştırmalar yapıldı. Ülkemizde şehir efsanesi şeklinde yayılan köpeklerin depremi önceden hissetmesi durumuna bir de Çinlilerin yılan tezleri eklendi. Çin’de yapılan araştırmalar sonucunda deprem konusunda hisleri en kuvvetli olan hayvanın yılanlar olduğu ortaya çıktı. Yılanlar bulundukları yerden 121 kilometre uzaklığa kadar depremi algılayabilir. Daha etkileyici olan ise deprem olmadan beş gün öncesine kadar bir sarsıntı olacağını hissedebilmeleridir.

KARGA İnsanlar bir kargayı diğerinden ayırma konusunda oldukça başarısızdır. Kargalar ise insanları çok net bir şekilde birbirinden ayırabilir. Yapılan çalışmalar kargaların insan yüzlerini uzun bir süre hatırladıklarını ortaya koyuyor. ÇEROFOBİ Daha öncesinde mutlu olmaktan nefret eden ya da korkan bir insanla karşılaştınız mı? Bu fobiye sahip olan kişiler hem mutlu olmaktan hem de mutlu insanlar görmekten çekiniyor. Bazı uzmanlar, çerofobinin bir çeşit anksiyete bozukluğu olduğunu düşünüyor. Çerofobisi bulunan insanlar sürekli mutsuz gezmiyor. Sadece başına kötü bir şey geleceği korkusuyla kendisini mutlu edecek aktivitelere katılmayı reddediyor. KANGURU Kangurular, yavrularını keselerinde taşıması ve zıplamasıyla ünlü bir hayvandır. Kangurular zıplarken kuyruklarını dengede durmak için kullanırlar. Eğer kuyruklarını kaldırırsanız dengede durmayacakları için devrilirler. MUZUN ŞEKLİ Muz büyürken ‘negatif geotropizma’ denen bir süreçten geçer. Bu durum muzların yere doğru değil de yukarıya büyümesine neden olur. Sonuç olarak muz yerçekimi yöneliminin tersine doğru büyüdüğü için kavisli bir şekil alır.