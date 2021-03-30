Tarih boyunca yapılmış en korkunç deneylerden biri! Japon İmparatorluğu’nun Çinli siviller üzerindeki deneyi: 731. Birim

Tarih savaşlar, zaferler ve barışlarla dolu koskocaman bir geçmiştir. Ancak bu tarihin bilinen ve öğretilen yüzüdür. Geçmişte insanlık adına korkunç ve utanç verici pek çok olayda gerçekleştirilmiştir.Bu utanç verici ve kan donduran şeylerin en büyük örneği ise tarih boyunca yapılan korkunç deneylerdir. Bu nedenle sizlere tarihin ve bilimin okullarda anlatılmayan karanlık yüzünü göstermek istedik. Bu deneylerden biri de Japonlar tarafından tamamlanan “731. Birim” olarak isimlendirilen çalışmadır.

1930’lar ve 1940’lar boyunca Japon İmparatorluk Ordusu, çoğunlukla Çin’de siviller üzerinde biyolojik savaş ve tıbbi testler yaptı. Bu acımasız deneyler sırasında kaç kişinin öldüğü kesin olarak bilinmiyor. Ancak 1995 New York Times raporuna göre 200.000 insanın ölmüş olması mümkün.

Korkunç deneyler ve zulümler arasında kolera ve tifo enfekte edilen kuyular ve Çin şehirlerine yayılan vebalı pireler de vardı. Mahkumlar dondurucu havada yürütüldükten sonra donma için en iyi tedaviyi belirlemek amacıyla deneyler yapıldı. Birliğin eski üyeleri medya kuruluşlarına, mahkumlara zehirli gaz verildiğini, gözleri dışarı fırlayana kadar basınç odalarına konulduğunu ve hatta canlı ve bilinçleri açıkken parçalara ayrıldıklarını söylediler. Times raporuna göre ABD hükümeti, savaştan sonra Japonya’yı Soğuk Savaş müttefiki yapma planının bir parçası olarak deneylerin gizli kalmasına yardımcı oldu.



