Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Daha önce duymadığınıza eminiz! ‘Burada yaşanmaz’ dedi, kendi ulusunu kurdu

Daha önce duymadığınıza eminiz! ‘Burada yaşanmaz’ dedi, kendi ulusunu kurdu

24.08.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca pek çok ulus kuruldu ve çeşitli nedenlerle yıkıldı. Bazıları yıllar boyunca hakimiyetlerini sürdürerek imparatorluk olmayı başardı. Bazıları ise hiç adı duyulmadan varlıklarını sürdürdü. 2001 yılında Travis McHenry tarafından kurulan Westarctica Büyük Dükalığı tam da adını daha önce duymadığınız uluslardan bir tanesi.

Daha önce duymadığınıza eminiz! ‘Burada yaşanmaz’ dedi, kendi ulusunu kurdu

Daha önce hiç kendi ulusunuzu kurmayı düşündünüz mü? Kulağa çok ütopik geldiğinin farkındayız. Fakat tarih sayesinde 400’de fazla mikro ulus bu şekilde ortaya çıktı. Tamamen bağımsız ve yönetim şekillerine kendilerinin karar verdiği mikro uluslar her zaman heyecan verici oldu. 2001 yılında Travis McHenry tarafından kurulan Westarctica Büyük Dükalığı 2018 yılında fahri konsolosluğa dönüştü ancak o 17 yıllık hakimiyet sürecinde milli marşı ve kendisine ait bir bayrağı bile vardı.

YERİ TAM OLARAK BİLİNMİYOR

Westarctica (resmi olarak Westarctica Himayesi veya eski adı olan Westarctica Büyük Dükalığı), 2001 yılında Travis McHenry tarafından kurulan bir mikro ulustur. Ross Bölgesi ile Şili Antarktika Bölgesi arasında kurulduğu düşünülüyor. 16.000.000 km2 kare arazi içeriyor ve 2.000'den fazla vatandaş olduğunu iddia etmesine rağmen, iddia edilen kişilerin hiçbiri bu bölgede ikamet etmiyor. 2018'de Westarctica hükümeti İspanya'nın Nerja kentinde bir fahri konsolos kurdu.

Yılda sadece bir kez uğruyorlar! Her şeyi geride bırakıp kendi devletlerini kuran mikro ulus: Elleore KrallığıYılda sadece bir kez uğruyorlar! Her şeyi geride bırakıp kendi devletlerini kuran mikro ulus: Elleore Krallığı

“ŞANS CESURDAN YANADIR”

bayrak

"Westartika" ismi Western Antarctica (Batı Antarktika) adından kısaltılarak bulunmuş. Ülkenin kuruluş sloganı ise “Şans cesurdan yanadır” olarak seçildi. İngilizce ve Almanca’yı resmi dil olarak benimseyen ülkenin para birimi ise eimarktır. Mavi ve beyaz çizgilerden oluşan bayrağıyla dikkat çeken ülkenin milli marşı ise “God Save Westarctica (Tanrı Westarctica'yı Korusun)" adıyla yeniden yazıldı.

Bu ulusu daha önce duymadığınıza eminiz! Mercan Denizi Adaları’nda kurulan ‘Gay ve Lezbiyen Krallığı’ şaşkınlık yarattıBu ulusu daha önce duymadığınıza eminiz! Mercan Denizi Adaları’nda kurulan ‘Gay ve Lezbiyen Krallığı’ şaşkınlık yarattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyanın gerçek olmadığını gösterdi! Karina Irby “mükemmel” pozların perde arkasını paylaştıSosyal medyanın gerçek olmadığını gösterdi! Karina Irby “mükemmel” pozların perde arkasını paylaştı
PARTNERBerrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net cevapBerrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net cevap
İlgi her geçen gün artıyor! Turistler akın ettiİlgi her geçen gün artıyor! Turistler akın etti
Anahtar Kelimeler:
Şili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

"Gerçek değildir" dedi! Pozunun perde arkasını paylaştı

"Gerçek değildir" dedi! Pozunun perde arkasını paylaştı

Estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Herkes onu konuşuyor! Kıyafetini gören bir daha baktı

Herkes onu konuşuyor! Kıyafetini gören bir daha baktı

Oğlunun hayaliydi! Adeta bir Marvel kahramanına dönüştü

Oğlunun hayaliydi! Adeta bir Marvel kahramanına dönüştü

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Kira ödemekten bıktı, minibüse taşındı

Kira ödemekten bıktı, minibüse taşındı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çift vajinalı kadın: Cinsellik piyango gibi

Çift vajinalı kadın: Cinsellik piyango gibi

Bu köyde herkes çıplak! Gözlerinize inanamayacaksınız

Bu köyde herkes çıplak! Gözlerinize inanamayacaksınız

Porno sektörünün yıldızıydı! Koltuk altı kıllarıyla ünlendi

Porno sektörünün yıldızıydı! Koltuk altı kıllarıyla ünlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.