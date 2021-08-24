Daha önce duymadığınıza eminiz! ‘Burada yaşanmaz’ dedi, kendi ulusunu kurdu

Daha önce hiç kendi ulusunuzu kurmayı düşündünüz mü? Kulağa çok ütopik geldiğinin farkındayız. Fakat tarih sayesinde 400’de fazla mikro ulus bu şekilde ortaya çıktı. Tamamen bağımsız ve yönetim şekillerine kendilerinin karar verdiği mikro uluslar her zaman heyecan verici oldu. 2001 yılında Travis McHenry tarafından kurulan Westarctica Büyük Dükalığı 2018 yılında fahri konsolosluğa dönüştü ancak o 17 yıllık hakimiyet sürecinde milli marşı ve kendisine ait bir bayrağı bile vardı.

YERİ TAM OLARAK BİLİNMİYOR

Westarctica (resmi olarak Westarctica Himayesi veya eski adı olan Westarctica Büyük Dükalığı), 2001 yılında Travis McHenry tarafından kurulan bir mikro ulustur. Ross Bölgesi ile Şili Antarktika Bölgesi arasında kurulduğu düşünülüyor. 16.000.000 km2 kare arazi içeriyor ve 2.000'den fazla vatandaş olduğunu iddia etmesine rağmen, iddia edilen kişilerin hiçbiri bu bölgede ikamet etmiyor. 2018'de Westarctica hükümeti İspanya'nın Nerja kentinde bir fahri konsolos kurdu.

“ŞANS CESURDAN YANADIR”

"Westartika" ismi Western Antarctica (Batı Antarktika) adından kısaltılarak bulunmuş. Ülkenin kuruluş sloganı ise “Şans cesurdan yanadır” olarak seçildi. İngilizce ve Almanca’yı resmi dil olarak benimseyen ülkenin para birimi ise eimarktır. Mavi ve beyaz çizgilerden oluşan bayrağıyla dikkat çeken ülkenin milli marşı ise “God Save Westarctica (Tanrı Westarctica'yı Korusun)" adıyla yeniden yazıldı.



