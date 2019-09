Daha önce görmediniz! Ne olduğunu duyunca ağzınız açık kalacak

Araştırmacılara göre gezegenimizde 8.7 milyon hayvan türü bulunuyor. Bu 8.7 hayvan türünün büyük bir çoğunluğu ise hala keşfedilmedi. Belki “keşke şöyle bir hayvan da olsaydı” dediğiniz hayvanları aslında görmeniz mümkün. Ancak hayal bile edemeyeceğiniz eşsiz hayvanlar sizi bekliyor. Gelin hep beraber bakalım!

1. Barreleye Balığı

Barreleye kelimesinin anlamı “namlu”. Şeklinden de anlaşılacağı üzere bu küçük tatlı balık bir silah namlusunu anımsatıyor. Barreleye balığı; Atlantik, Pasifik ve Hint Okyanuslarının tropik-ılıman sularının derinliklerinde bulunr.

2. Pabuç gagalı

Pabuç gagalı olarak adlandırılan bu kuş türü leyleğe benziyor. Adını büyük bir ayakkabıyı andıran gagasından alıyor. Leyleğe benzetildiği için leyleksiler türünün içine dahil edilse de diğer kuşlarla akrabalığı belirlenemiyor.

3. Appaloosa Atı

Appaloosa, Amerika’nın en popüler olan at cinsi ve yerliler tarafından İspanyol benekli at olarak da biliniyor. Bu at cinsi büyüleyici renkleri ve karışık desenleriyle gözleri büyülüyor.

4. Colugo Lemuru

Doğal bir paraşüte sahip olan bu lemur cinsi deri kanatları sayesinde istediği yere uçabiliyor. İsmini Güneydoğu Asya’da bulunan Colugo’dan alıyor ve Madagaskar ormanlarında oradan oraya uçuyorlar. Sizce de çok arkadaş canlısı durmuyor mu?