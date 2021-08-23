'Daire 16' Özay Kaya'nın sokak köpeği Köpük için verdiği mücadele amacına ulaştı

Müzik öğretmeni Özay Kaya, hafta sonu Muhittin Mahallesi Nakış Sokak'ta yaşadığı apartmanın önündeki sokak köpeğinin, apartman yönetimince hayvan barınağına gönderilmek istenmesine tepki göstermiş, Kaya'nın, "Daire 16" ismiyle sosyal medyada paylaşılan görüntüleri kısa sürede yayılmıştı.

İki yıl önce Kaya ailesince arka bacakları tutmaz şekilde bulunup bakılan Köpük için verilen mücadele mutlu sonla bitti. Köpük'ün barınağa gönderilmeyeceği belirtildi.

Bu durum Kaya ailesi ile köpeği besleyen ve bakan mahalleliyi sevindirdi.

HERKESE TEŞEKKÜRLER

Özay Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğin mahallede kalmasının sevindirici bir haber olduğunu söyledi.

Yaklaşık 2 yıldan beri Köpük isimli köpeğe kendisinin, ailesinin ve mahalle sakinlerinin sahip çıktığını belirten Kaya, "Birkaç gün önce yaşadığımız bu sorunla ilgili, ben bütün Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Hayvan derneklerine, Çorlu Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt'a, bu konuya destek oldukları için teşekkür ediyorum, sağ olsunlar sahip çıktılar. Bütün mahalleli, bütün Türkiye bize destek verdi. Bu sürecin sonunda, Köpük'ümüz bizimle kalıyor. Ben tüm Türkiye'ye ve herkese sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

Kaya, herkesin elinden geleni yaptığını ifade ederek, "Köpük'ün burada bizimle kalması bizleri çok mutlu etti. Ben, ailem ve bütün mahalleli mutlu oldu. Kararın bu şekilde olması bizleri çok mutlu etti." şeklinde konuştu.

"DAİRE 16'DAYIM, ADIM ÖZAY KAYA"

Özay Kaya'nın hafta sonu Köpük'ün barınağa gönderilmeye çalışılması sonrası, apartmanın önünde sakinlere yönelik yaptığı konuşmanın videosu, kısa sürede sosyal medyada en çok izlenen ve paylaşılan görüntü olarak öne çıkmıştı.

Kaya, konuşmasında "Sokağın ya da apartmanın değil herkesin köpeği bu. Tek biz yaşamıyoruz bu dünyada, hayvanlar da var. Şikayet edenler apartmanın kapısını açık tutmasın. Hiç kimseye zararı olmayan köpeği kim belediyeye şikayet ediyorsa uğraşacağım onunla. Kime zararı var bu köpeğin? Biraz insan olalım. Apartmanın içerisine giriyorsa kapıyı açık tutmayacaksın. Şu kadarcık yeri çok görmeyeceksiniz bu hayvana. Daire 16'dayım. Adım Özay Kaya." ifadelerini kullanmıştı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu paylaşımı yapmıştı:

"5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yaralı, hasta ya da saldırgan olmadığı sürece sokakta yaşayan hiçbir canlıyı bulunduğu ortamdan almıyor; hayvan bakımevimize ya da farklı bir noktaya götürmüyoruz. Belediyemize şu ana kadar videoya konu olan sevimli dostumuz ile ilgili bir şikayet gelmemiş olup gelse dahi yasalar gereği herhangi bir işlem yapılmayacağını siz değerli vatandaşlarımıza ve hayvan severlere önemle duyururuz."

AA

