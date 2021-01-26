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Dalga konusu olan Duygu Özaslan'dan ilginç savunma!

26.01.2021 17:10 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pet şişede su içmenin zararlarını anlattı. Özaslan'ın bu videosuyla ilgili olarak sosyal medyadan yüzlerce paylaşım yapıldı.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan geçen gün bir suluk markasının reklamını yaparken, "Bittikçe doldurabiliyorsunuz, yudum yudum içebiliyorsunuz" ifadesine yer verdi.

Özaslan'ın bu açıklaması sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar konuyla ilgili olarak binlerce paylaşımda bulundu.

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Yaşanan gelişmelerin ardından yeni bir video çeken Özaslan, pet şişede su içmenin zararlarını uygulamalı olarak anlattı. Özaslan videoda, "Yüksek tempolu kardio yaparken lıkır lıkır su içtiğimde ağrım oluyor. O yüzden bence sporcu suluklarından çok az su geliyor ben onu çok seviyorum, yudum yudum içebiliyorum" ifadelerini kullandı.

Özaslan'ın bu açıklaması da sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili olarak birçok paylaşımda bulunulurken, Özaslan kullanıcıların dile düştü.

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