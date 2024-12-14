Dalından kopartıp yedi! Acı biberi yedikten sonra 1 saat içinde hastanelik oldu: O anları sosyal medyadan paylaştı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde genç bir kadın dalından koparttığı acı biberi yedi. Biberi yediği anları sosyal medyadan paylaşan genç kadın 1 saat sonra reaksiyon gerçekleştirdi. Ellerini yüzüne süren genç kadın yüzünün şişmeye başlaması üzerine hastanelik oldu.

O anlar sosyal medyadan paylaşılınca kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Acı biber yemeyi çok severim ama acısını derinden hissettim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Güzelim kız ne hale geldi?" yorumunda bulundu.