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Böyle ihmal ne görüldü ne de duyuldu! Hamam böcekleri ve dışkıyla dolu yataktan cerrahi operasyonla çıkartıldı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.11.2024 08:12
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Amerika'nın Massachusetts eyaletinden Dinora Cardoso isimli 79 yaşındaki kadın, böceklerin istila ettiği yatağıyla birlikte hastaneye kaldırıldı ve sağlık görevlileri onu yatağından cerrahi operasyonla çıkartmak zorunda kaldı. 79 yaşındaki kadının yakınları ihmal davasıyla karşı karşıya kaldı.

Böyle ihmal ne görüldü ne de duyuldu! Hamam böcekleri ve dışkıyla dolu yataktan cerrahi operasyonla çıkartıldı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika'nın Massachusetts eyaletinden Dinora Cardoso, et yiyen bir hastalık olan nekrotizan fasiit ve enfekte ülserlerden kaynaklanan sepsis nedeniyle hastanede öldü . Bu hastalık, hamamböcekleri ve tahtakurularının istila ettiği ve dışkıyla kaplı pis yatağına yapışık halde yatarken gelişti.

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The Mirror'ın haberine göre , kızı, torunu ve hemşiresi ihmalkarlıkla suçlanarak hakim karşısına çıktı. 79 yaşındaki Lisa Hamilton'un korkunç koşullarda hayatını kaybetmesinin ardından, 64 yaşındaki kızı Eva Fontes Cardoso, torunu Kaya Cardoso ve hemşiresi Lisa Hamilton adam öldürme, yaşlı bir bireye bakım verenin ihmali, hırsızlık ve Medicaid dolandırıcılığı suçlamalarıyla karşı karşıya.

YATAĞINDAN AYIRMAYI BAŞARAMADI

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Dinora'nın 53 yaşındaki kızı Eva, eve ambulans çağırdı ancak ilk müdahale ekipleri Dinora'yı yatağından ayıramadı. Massachusetts Başsavcılığı'ndan yapılan basın açıklamasında, Dinora ve yatağının, yataktan ayrılabilmesi için hastaneye götürüldüğü belirtildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Dinora hayatını kaybetti.

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Savcılar, Eva'nın acil durum çağrısını yapmasından bir hafta önce, kayıtlı hemşire Hamilton'un Dinora'nın "temiz, iyi bakımlı ve uyanık olduğunu ve diyabetinin iyi kontrol altında" olduğunu bildirdiği söylendi. Görevlendirilen hemşire bası yaraları, dışkı, tahtakuruları veya hamamböceklerinden hiç bahsetmedi.

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