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  4. Sosyal medyayı ikiye bölen tartışma! 'Erkeklere uygulanan psikolojik şiddet' diyerek anlattı: Tepki veren de oldu destekleyen de...

Sosyal medyayı ikiye bölen tartışma! 'Erkeklere uygulanan psikolojik şiddet' diyerek anlattı: Tepki veren de oldu destekleyen de...

07.11.2024 14:24
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.11.2024 14:24
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Sosyal medyadan paylaşım yapan genç bir kadın 'erkeklere uygulanan psikolojik şiddet' diyerek yaptığı açıklamalarıyla bir anda popüler oldu. Sosyal medyada viral olan paylaşımında genç kadın, evlenmeden ya da sevgili olmadan önce erkeklerin maddi yönden sınava tabi tutulmasını doğru bulmadığını söyledi. Genç kadının sözleri bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından desteklendi, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ise eleştirildi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan biri kişi kadınların ilişki yaşama potansiyeline sahip oldukları erkekleri maddi açıdan değerlendirdiğini söyleyerek yeni bir tartışmanın kilidini açtı.

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Kadınların kendi maddi durumlarına bakmadan erkekleri değerlendirmesinin psikolojik şiddet olduğunu söyleyen genç kadın, "Bugünkü konumuz erkeklere uygulanan psikolojik şiddet. Bence psikolojik şiddet uygulanıyor. Bir kız evlenmeden ya da sevgili olmadan önce biriyle tanıştığında çocuğun arabası var mı, evi var mı, ay maaş geliri ne, arabasının, telefonunun ya da saatinin markası ne diye soruyor. Bunu yapan kızın da ne evi ne de arabası var ne de marka giyiniyor. Tamam da sen evi ve arabası olan birisine denk değilsin ki... Ben inanamıyorum bu nasıl cehalet. Senin evin araban yoksa evi arabası olan sana niye baksın?" dedi.

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O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Abla ters köşe yapmış belki zengin koca çıkar diye" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kesinlikle haklı" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ağzına sağlık yüreğine sağlık helal olsun sana" yorumunda bulundu.

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