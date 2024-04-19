Sesler geldiğini söylediği kulağından canlı örümcek çıktı! O anları sosyal medyadan paylaşınca milyonlar izledi: "Yeni fobim yükleniyor"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında annesinin kulağından sesler geldiğini söylemesi üzerine böcek girmiş olabileceğini söylemesine rağmen annesini bir türlü inandıramadığını dile getiren bir kadının paylaşımı gündem oldu.

Annesinin kulağına bir sıvı döken genç kadın ardından ise annesinin kulağından canlı bir örümceğin çıktığını görünce korkudan çığlık attı. O anları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmeyen kadının gönderisi yaklaşık 55 milyon izlendi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "O döktüğü sıvı neydi acaba?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yeni fobim yükleniyor" yorumunu yaptı.