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    4. Sesler geldiğini söylediği kulağından canlı örümcek çıktı! O anları sosyal medyadan paylaşınca milyonlar izledi: "Yeni fobim yükleniyor"

    Sesler geldiğini söylediği kulağından canlı örümcek çıktı! O anları sosyal medyadan paylaşınca milyonlar izledi: "Yeni fobim yükleniyor"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.04.2024 14:50
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    TikTok'ta 'munimarin' kullanıcı adıyla paylaşılan bir video yaklaşık 55 milyon izlenmeye ulaştı. Görüntülerde sesler geldiğini söylediği kulağından canlı bir örümcek çıkan yaşlı bir kadın yer aldı. O anlara sosyal medya kullanıcıları yorumsuz kalamadı.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında annesinin kulağından sesler geldiğini söylemesi üzerine böcek girmiş olabileceğini söylemesine rağmen annesini bir türlü inandıramadığını dile getiren bir kadının paylaşımı gündem oldu.

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    Annesinin kulağına bir sıvı döken genç kadın ardından ise annesinin kulağından canlı bir örümceğin çıktığını görünce korkudan çığlık attı. O anları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmeyen kadının gönderisi yaklaşık 55 milyon izlendi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "O döktüğü sıvı neydi acaba?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yeni fobim yükleniyor" yorumunu yaptı.

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