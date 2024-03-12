Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Damat düğünün ortasında en yakın arkadaşı ve gelinin yasak aşkını ifşa etti! Davetlilere fotoğraf dağıttı...Tüm düğün masraflarını gelin ödedi

    Damat düğünün ortasında en yakın arkadaşı ve gelinin yasak aşkını ifşa etti! Davetlilere fotoğraf dağıttı...Tüm düğün masraflarını gelin ödedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.03.2024 11:05
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bir damadın düğün yemeği konuşmalarından önce aldatan karısını ifşa etmesi üzerine sosyal medya bir anda hareketlendi. Sosyal medya kullanıcıları o anları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

    Düğün organizatörü Georgie ve Beth'in ev sahipliği yaptığı "Filtresiz Gelin" podcastinde anlatılan bir aldatma hikayesi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Podcastte Georgie ve Beth gelin ile damadın ismini vermeden düğünü bir anda bitiren ihanet hikayesini paylaştı. Damadın düğünden sonraki kutlama yemeğinde davetlilere bazı zarflar dağıtıldığını söyledi.

    Davetlilerin zarfı açtığında bir anda damadın en yakın arkadaşı ve gelinin yasak aşka ait fotoğraflarını bulduğunu ifade eden Georgie, "Düğünü yaptılar. Gelin ve damat resmi olarak evlendi. Yemekten sonra düğün konuşmasını yapmak istediler. Ancak bir anda damat gelinin ihanetini ifşa etti. Damat tarafı yemek parasını gelinin ödemesini istedi ve bir anda mekandan hızla uzaklaştı" dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

    Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

     İç çamaşırını satmıştı! Şimdi de rahimden çıkartılan...

    İç çamaşırını satmıştı! Şimdi de rahimden çıkartılan...

     Süper mini şortuyla süpermarketten kovuldu! İç çamaşırı sanıldı

    Süper mini şortuyla süpermarketten kovuldu! İç çamaşırı sanıldı

     Cinsellik kursu verecek! “Daha iyi öpüşmeyi öğretmek istiyorum”

    Cinsellik kursu verecek! “Daha iyi öpüşmeyi öğretmek istiyorum”

     Mayosunu çizmeyle tamamladı! Yere çökerek verdiği pozlar olay oldu

    Mayosunu çizmeyle tamamladı! Yere çökerek verdiği pozlar olay oldu


    Vitrin


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Karısı yakaladı! Öyle bir şey yaptı ki...Karısı yakaladı! Öyle bir şey yaptı ki...
    Bilgisayarın başında 30 dakika boyunca bekledi! Kimse gelmediBilgisayarın başında 30 dakika boyunca bekledi! Kimse gelmedi
    Düğün dansı bir anda kontrolden çıktı! Şaşkına çevirdiDüğün dansı bir anda kontrolden çıktı! Şaşkına çevirdi
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Aldatma ihanet
    En Çok Okunan Trend Haberler
    İsrail kalbinden vuruldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

    İsrail kalbinden vuruldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

    30 büyükşehir anketi! Bu illerde büyük sürprizler var...

    30 büyükşehir anketi! Bu illerde büyük sürprizler var...

    Annesini ararken şoku yaşadı! Kocası biyolojik kardeşi çıktı

    Annesini ararken şoku yaşadı! Kocası biyolojik kardeşi çıktı

    Düğün dansı bir anda kontrolden çıktı! Şaşkına çevirdi

    Düğün dansı bir anda kontrolden çıktı! Şaşkına çevirdi

    "Koca arıyorum" dedi! 'Parasını da cebine ben koyacağım'

    "Koca arıyorum" dedi! 'Parasını da cebine ben koyacağım'

    Yanlışlıkla kendisini çekip paylaştı! "Bu kimdir ho?"

    Yanlışlıkla kendisini çekip paylaştı! "Bu kimdir ho?"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

    Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

    Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.