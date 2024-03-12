Damat düğünün ortasında en yakın arkadaşı ve gelinin yasak aşkını ifşa etti! Davetlilere fotoğraf dağıttı...Tüm düğün masraflarını gelin ödedi

Düğün organizatörü Georgie ve Beth'in ev sahipliği yaptığı "Filtresiz Gelin" podcastinde anlatılan bir aldatma hikayesi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Podcastte Georgie ve Beth gelin ile damadın ismini vermeden düğünü bir anda bitiren ihanet hikayesini paylaştı. Damadın düğünden sonraki kutlama yemeğinde davetlilere bazı zarflar dağıtıldığını söyledi.

Davetlilerin zarfı açtığında bir anda damadın en yakın arkadaşı ve gelinin yasak aşka ait fotoğraflarını bulduğunu ifade eden Georgie, "Düğünü yaptılar. Gelin ve damat resmi olarak evlendi. Yemekten sonra düğün konuşmasını yapmak istediler. Ancak bir anda damat gelinin ihanetini ifşa etti. Damat tarafı yemek parasını gelinin ödemesini istedi ve bir anda mekandan hızla uzaklaştı" dedi.







