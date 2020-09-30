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Daniel Bernhardt, The Matrix 4’e Ajan Johnson rolüyle geri dönüyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

The Matrix 4 cephesinden haberler gelmeye devam ediyor. Serinin The Matrix Reloaded filminde Ajan Johnson karakterine hayat veren Daniel Bernhardt, The Matrix 4 filminde aynı rolle geri dönecek.

Daniel Bernhardt, The Matrix 4’e Ajan Johnson rolüyle geri dönüyor

The Matrix 4 cephesinde heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Koronavirüs arasına son veren ekip sete geri dönerek çekimlere Berlin’de başlamıştı. Çekimlere başlayan Matrix 4 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Filmloverss’da yer alan habere göre; The Matrix 4’da orijinal serideki rolüyle geri dönecek isimlere bir yenisi daha eklendi. The Matrix Reloaded filminde Ajan Johnson karakterine hayat veren Daniel Bernhardt, yeni Matrix filminde Ajan Johnson rolüyle geri dönecek. Lana Wachowski’nin yeni filmde Ajan Smith rolüyle yer alması için Hugo Weaving ile görüştüğü Weaving’in takvimi uymadığı için bu fikirden vazgeçildiği biliniyor. Hem Weaving’e teklif götürülmesi hem de Bernhardt ile anlaşılması, orijinal serideki Ajan karakterlerinin hikâyede yer alacağını gösteriyor. Ancak filmdeki rollerinin ne büyüklükte olacağı belirsizliğini koruyor.

THE MATRIX 4 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Lana Wachowski’nin yazıp yönettiği The Matrix 4’da Neo ve Trinity rolleriyle geri dönen Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss‘a Watchmen dizisiyle adından söz ettiren Yahya Abdul-Mateen II, How I Met Your Mother’ın Barney Stinson’ı olarak tanınan Neil Patrick Harris, serinin 2. ve 3. filminde Niobe’ya hayat veren Jada Pinkett Smith, Iron Fist dizisiyle çıkış yapan Jessica Henwick, Mindhunter dizisiyle adından söz ettiren Jonathan Groff, Quantico ve Baywatch gibi yapımlarla tanınan Priyanka Chopra ve daha önce Sense8 dizisinde Lana Wachowski ile çalışan Toby Onwumere, Max Riemelt ve Eréndira Ibarra eşlik ediyor.

Heyecanla beklenen The Matrix 4, 1 Nisan 2022’de vizyona girecek.


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