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Danilo Şef'e Masterchef yarışmacılarından sürpriz doğum günü

16.04.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin sempatik jürisi Danilo Zanna dün 40. yaşını kutladı. İzmir'deki restoranında Masterchef yarışmacılarından sürpriz doğum günü yaptığı Danilo Şef, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz sene eşinden boşanan İtalyan şef ve televizyon ünlüsü Danilo Zanna, dün 40. yaşını kutladı.

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Masterchef yarışmacılarının İzmir'deki restoranında sürpriz doğum günü yaptığı Danilo Şef'in heyecanı kameralara yansıdı.

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DANİLO ZANNA KİMDİR?

İtalya 1982 doğumlu Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu. Türkiye’ye yerleşip kendi restoranını açtı. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. Tematik bir kanalda kendi yemek programını hazırladı.

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İstanbul Culinary Enstitute’de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı.

Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk Mutfağını harmanladığı bir restorant açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başlayarak ilk defa “Zahide ile Hayata Yetiş” adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı.
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Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu “İtalyan İşi” adlı yemek programıyla oldu. Türkiye'de farklı ülkelerin restorant kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde Enstitute’de İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yapmıştı.

2015'ten itibaren ATV Kanalı'nda yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekranlara geldi.

Gupse Özay'ın Görümce filminde oyunculuk deneyimi yaşamıştır.

DANİLO ZANNA EVLİ Mİ?

Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenip, 2021 yılında anlaşmalı olarak ayrılmıştır. İkilinin bir oğulları vardır.

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Danilo Zanna
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