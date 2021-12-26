Danilo Zanna kendini seksi buluyor mu? İç çamaşırı yorumu

Masterchef Türkiye programının jürileri Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna Hakan Gence'ye samimi açıklamalarda bulundu. Kısa süre önce eşlerinden boşanan ilgili samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

Zanno kendilerine sorulan "31 Aralık’ta saat tam 00.00’ı gösterdiğinde ritüelleriniz var mı?" sorusuna "ben tabak kırıyorum" yanıtını verdi. Gence sorusunu devam ettirdi ve "Bir de kırmızı iç çamaşırı giyme geleneği vardır..." yorumunda bulundu.

İÇ ÇAMAŞIRI YORUMU

Bu yoruma Somer Sivrioğlu gülerek "Yok canım... Ben sadece siyah iç çamaşırı giyiyorum zaten" yanıtını verirken Danilo Zanna ise "Biz hediye ediyoruz, giymiyoruz" yorumunda bulundu.

Zanna seksi bulunup bulunmadığıyla ilgili soruya ise "Gözlüklü adam seksi olamaz ya... Hakan bunu bana daha önce de sormuştu. Ben de araştırdım. Baktım, seksi adamların hiçbiri gözlük takmıyor" yanıtını verdi.

Somer Şef ise "Sevimli her daim, her yerde iş görür. Sevimli ol, boş ver seksiyi" dedi.



