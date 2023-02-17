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Danla Bilic isyan etti! "Enkaz altından örnek vererek protein tozu linklemek…”

17.02.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asrın felaketi olarak nitelendirilen, 11 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremzedelere destek olan isimlerden biri olan fenoman Danla Bilic sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enkaz altından örnek vererek protein tozu reklamı yapan kişiye isyan etti.

Danla Bilic isyan etti! "Enkaz altından örnek vererek protein tozu linklemek…”

Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman olmak üzere birçok ili etkileyen depremin 198'inci saatinde sağ olarak enkazdan çıkarılan bir vatandaş protein tozu içerek hayatta kaldığını açıklamıştı. Bu açıklamayı örnek gösteren bir kişinin sosyal medya hesabından protein tozu reklamı yapması Danla Bilic’i adeta çileden çıkardı.

“NORMAL Mİ GERİZAKALILAR!”

Danla Bilic yaptığı paylaşımda, “Normale dönerken tabii ki bizden izin almayacaksınız, hatta dönebilen hemen dönsün ne mutlu ama enkaz altından örnek vererek protein tozu linklemek normal mi gerizekalılar sadece soruyorum!” dedi.
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Ünlü fenomen sözlerine “Heee ayrıca herkes nasıl işine gidiyorsa bu sektörde linkini verecek bu düşüncesizliğiniz yüzünden hor görülen hep ilk siz oluyorsunuz” cümlesi ile devam etti.

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HAYAT BOYU EĞİTİM DESTEĞİ

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde depremin 198'inci saatinde sağ olarak enkazdan çıkarılan iki kardeşten Baki Yeninar'ın protein tozu içerek yaşama tutunduğu ortaya çıkmıştı. Bilic son paylaşımında ise, “Protein tozu ile ilgili attığım tweet icin markanin kendi sahibinden mesaj geldi. Enes'e hayat boyu egitim, besin destegi sağlamışlar. Yazdığım şey markayla alakalı değildi bu yaptıklarına da cok sevdigim icin onu da söylemiş olayım” dedi.

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