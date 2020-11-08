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Danla Bilic koronavirüs testi yaptırdığı anları sosyal medyadan paylaştı! ‘Sonuç...’

08.11.2020 14:36 | Son Güncelleme:
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Danla Bilic koronavirüs testi yaptırdığı anları sosyal medyadan paylaştı! ‘Sonuç...’

Havaların soğumasıyla birlikte koronavirüs ve mevsimsel gribin birbirinden ayırt edilememesi Danla Bilic’i de endişelendirdi. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic Instagram hesabından koronavirüs testi yaptırdığı anları paylaştı. Fenomen isim koronavirüs testinin sonucu da duyurmayı ihmal etmedi.

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda alışveriş yaparken objektiflere yakalanan Danla Bilic, milyonluk Mercedes modeli cipiyle dikkatleri çekmişti. Kazandığı parayla araba aldığını ifade eden Bilic, gelen tepkileri de anlamsız bulunduğu ifade etmişti. Kameraların karşısına maskeli olarak çıkan Bilic, kendini halsiz hissetmesi üzerinde evinde koronavirüs testi yaptırdı. Test sırasında video çekmeyi ihmal etmeyen fenomen isim, sonucunu da takipçileriyle paylaştı.

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‘GÖZÜME SOKTUĞUNA YEMİN EDEBİLİRİM’

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Evinde koronavirüs testi yaptıran sosyal medya fenomeni zor anlar yaşadı. Burnunda örnek alınan Bilic videosuna, “Gözüme soktuğuna yemin edebilirim ama etmem” notunu ekledi.

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Test yaptırdığı anları paylaşan Bilic’in koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı.

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Test sonucunun kısa sürede çıkması Danla Bilic’in takipçilerinin tepkisine neden oldu. Gelen eleştirilerin üzerine Bilic, “ Evet arkadaşlar test 10 dakikada sonuçlandı. Bizim evde öyle bir teknoloji var. Sabah yaptırmadık testi” diyerek esprili bir cevap verdi.

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