Dansıyla dikkat çekti! Canan Ergüder 'külot şov' yorumuna yanıt verdi

Behzat Ç.'deki oyunculuğuyla öne çıkan ardından 'Menajerimi Ara' ve 'Oğlum' dizilerinde rol alan Canan Ergüder geçtiğimiz yıl meme kanserine yakalandı ve ekrana ara vererek kanser tedavisi oldu.

Kanseri yenen oyuncu Canan Ergüder tango yaparken çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Aile dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan ünlü oyuncunun kırmızı elbisesiyle tango yaptığı anlara beğeni yağdı.

Ergüder'in dans ettiği sırada kırmızı iç çamaşırının görünmesi bazı takipçilerinin dikkatini çekti.

AHSEN EROĞLU'DAN DESTEK

Oyuncu takipçisinin "Külot şov" yorumuna dayanamayınca "Hayır tango şov" yazdı. Ahsen Eroğlu da arkadaşında destek çıkarak "Bilmeyince böyle oluyor Canan'ım şahanesin" dedi.



