HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dansöze para takınca, eşi boşanma davası açtı! Affedilmeyi bekleyen koca arabasına bakın ne yazdı: Her şeyi denedim...

Dansöze para takınca, eşi boşanma davası açtı! Affedilmeyi bekleyen koca arabasına bakın ne yazdı: Her şeyi denedim...

16.05.2023 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yaşayan Mustafa Karakayış arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanında dansöze para yapıştırdığı anları sosyal medyada hesabından paylaştı. Eşi bu görüntüleri görünce boşanma davası açtı. Affedilmeyi bekleyen Karakayış 'Her şeyi denedim' diyerek arabasının arkasına bakın ne yazdırdı.

Dansöze para takınca, eşi boşanma davası açtı! Affedilmeyi bekleyen koca arabasına bakın ne yazdı: Her şeyi denedim...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Mustafa Karakayış (32) arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanında dansöze para taktığı için kendisine boşanma davası açan eşi Tilbe Karakayış'tan (29) özür dilemek için otomobilin arkasına 'Tilbe hayatım beni affet, seni çok seviyorum' yazılı pankart astı. Karakayış, "Beni affetsin diye her şey denedim. Son çare olarak arabanın arkasına özür pankartı astım" dedi.

ara

DANSÖZE PARA TAKIP SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bodrum'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Karakayış geçen cuma arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanında dansöze para taktı. O anları ise sosyal medya hesabından paylaştı. Durumu gören Tilbe Karakayış, eşinden boşanmak için dava açarak evi terk etti.

ara2

"ALKOLÜN DE ETKİSİYLE..."

Mustafa Karakayış, kendisini affettirmek için 'Tilbe hayatım beni affet, seni çok seviyorum' yazılı pankart hazırlayıp otomobiline astı. Mustafa Karakayış, "Geçtiğimiz cuma günü arkadaşlarla bir programa gitmiştik. Alkolün de etkisiyle dansöze para taktım. O anları kendi sosyal medya hesabımdan paylaştım. Eşim de bunu gördü.

ara3

Eşim kızdı bana ve boşanma davası açtı. Hata benim, özür diliyorum. Beni affetsin. 2 çocuğumuz var, onu seviyorum. Eşimi seviyorum, evine dönsün diyorum, pişmanım. Beni affetsin diye her şeyi denedim. Son çare arabanın arkasına özür pankartı astım. İnsanlar görüyor ve 'Biz seni affettik o da seni affeder' diyor" dedi.

ara4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale Savaşı'ndan kalmıştı! İmha edildiÇanakkale Savaşı'ndan kalmıştı! İmha edildi
Seçimlerin ardından Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi!Seçimlerin ardından Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi!
Masaya vura vura söyledi! "Vallahi de billahi de..."Masaya vura vura söyledi! "Vallahi de billahi de..."
Anahtar Kelimeler:
Dansöz boşanma

En Çok Okunan Haberler

Kuyumculardan gram altın için yorum

Kuyumculardan gram altın için yorum

AK Parti ve CHP'de o karara itiraz!

AK Parti ve CHP'de o karara itiraz!

'İsteseler %50.2 yapabilirlerdi...'

'İsteseler %50.2 yapabilirlerdi...'

Seçim sonrası skandal sözler! Sosyal medyada büyük tepki çekti

Seçim sonrası skandal sözler! Sosyal medyada büyük tepki çekti

Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

İddiaları gündem oldu! 'O gece İmamoğlu ve Yavaş'a yaptıklarını...'

İddiaları gündem oldu! 'O gece İmamoğlu ve Yavaş'a yaptıklarını...'

İlginizi Çekebilir

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.