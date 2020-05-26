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Dark 3. sezon tarihi belli oldu! İşte ilk fragman...

DİZİ HABERLERİ  | 26.05.2020 15:06 | Son Güncelleme

Yaklaşık bir yıldır yeni sezonu beklenen Dark dizisi, yeni sezon fragmanı ile izleyici karşısına çıktı. Yayın tarihi hakkında bilgiler de verilen dizinin yeni sezonunda 'Son başlangıçtır, başlangıç da sondur' vurgusu yapılıyor. Peki, Dark 3. sezon ne zaman başlıyor? İşte, binlerce takipçinin merakla araştırdığı Alman yapımı dizi Dark'ın 3. yeni sezonu hakkında bazı bilgiler...

Dark yeni sezonu ile izleyicilerin gündeminde yer almaya başladı. Yayınlanan son bölümün üzerinden 1 yıla yakın zaman geçmesinin ardından Dark 3. sezon için beklenti içerisine giren seyirciler, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, Dark 3. sezon ne zaman başlıyor? İşte, Dark 3. sezon fragmanı ve yeni sezonun ne zaman yayınlanacağına dair bazı bilgiler

DARK 3. SEZON NE ZAMAN?

Çekimlerine 2019 Mayıs ayında başlanan Dark 3. sezon için geçtiğimiz aylarda 27 Haziran iddiaları ortaya atılmıştı. Koronavirüs salgınının dizinin yayınlanacağı tarih konusunda ne gibi etkilere neden olacağı bilinemediği için net bir açıklama yapamayan yapımcı kuruluş, bu tarihi doğrulayarak dizinin 27 Haziran 2020 tarihinde dijital yayın platformlarında izleyicisiyle buluşacağını ifade etti.

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