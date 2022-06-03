Davayı kaybettikten sonra beş parasız kaldı! Avukatının açıklaması ise olay yarattı

Amerikalı oyuncu Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki dava konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde dava nihayet sonuçlandı. Jüri kararını açıklayarak Deep'i haklı buldu ve Heard'ün eski eşine 10.4 milyon dolar ödenmesine hükmedildi. Fakat davaya kaybeden Heard, avukatının açıklamalarına bakılırsa finansal sorunlarla karşı karşıya.

AMBER HEARD PARAYI ÖDEYEMEYEBİLİR!

New York Post'un haberine göre; Heard’ün avukatı Elaine Bredehoft, oyuncunun tazminatı ödemesiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Bredehoft, müvekkilinin borçlu olduğu 10.4 milyon doları karşılayamayacağını söyledi.

KARARIN ARDINDAN SERVETİ EKSİYE DÜŞTÜ

Kararın ardından, birden fazla rapor, şu anda Depp'e oldukça önemli miktarda borcu olan Heard'ün serveti ve mali durumu üzerinde büyük bir etkisi olacağını öne sürmüştü.

Celebrity Net Worth, karardan sonra Heard'ün net servetinin -8 milyon olduğunu bildirdi. Karardan önce, aktrisin yaklaşık 2,5 milyon dolarlık net servete sahip olduğunu belirtmişti.

Birden fazla kaynak ise “Aquaman” filminin yıldızı olan Heard'ün davadaki mevcut avukatlarının masraflarını karşılamak için ev sahibi sigorta poliçesine güvendiğini söyledi. Ayrıca kaynaklar, Heard'ün avukatının faturasının çoğunlukla, aktrisin sigorta poliçesi kapsamında The Travellers Companies şirketi tarafından karşılandığını dile getirdi.

Sigorta şirketinin başkan yardımcısı Pamela Johnson ise duruşma boyunca birçok kez mahkemede Heard ile görüldü. Ne Johnson'ın ne de Travellers'ın, The Post'tan gelen aramaları yanıtlamadığı öğrenildi. Hukuk uzmanları, ev sahibi sigorta poliçelerinin karalama davalarında yaygın olduğunu söyledi.

Avukat Heather Heidelbaugh The Post'a verdiği demeçte, “Çoğu insanın bilmediği küçük bir şey. Çoğu ev sahibinin sigorta poliçesinde, kapsama yoluyla ne kadar ödediğinize bağlı olarak iftira davası açmanız için, sigorta kapsamı bulunur." ifadelerini kullandı. Avukat Jeremiah Denton ise çoğu poliçede yargılama maliyetlerinin karşılanmayacağını öngören bir madde olduğunu belirtti. Denton, "Sigorta şirketi, günün sonunda kapsamı reddetme seçeneğini cebinde tutacaktır. Kapsamı reddetmek, davacıya ödeme yapmayı reddetmek anlamına geliyor." dedi.

AMBER HEARD'ÜN DİLE GETİRİLEN ANLAŞMALARI

Davada sunulan ifadelere göre ise, Heard, 2019'da 3 milyon dolar gelirle en yüksek kazanç dönemini yaşadı. Duruşma sırasında, Heard'ın Warner Bros. ile 4 filmlik bir anlaşma imzaladığı ve şirketle ilk filmi için 450.000 dolar kazandığı da belirtildi. Aktrisin Aquaman için 1 milyon dolar kazandığı ve devam filmi için yaklaşık 2 milyon dolar garanti edildiği iddia edildi. Ayrıca Heard'ün The Stand'da bölüm başına 200.000 dolar kazandığı ve L'Oreal ile iki yıllık için 1.625 milyon dolarlık bir sözleşmesi olduğu da ortaya çıktı.

JOHHNY DEEP PARASININ PEŞİNE DÜŞEBİLİR

Aktarılanlara göre, Heard temyize gitmezse, Depp karardan 22 gün sonra parasını alabilmek için peşine düşebilecek. Depp’in, Heard'ün yeni çıkacak iki filminden aldığı maaşı, servetini toplayarak ve hatta Kaliforniya’nın Yucca Vadisi’ndeki evine el koyabileceği söyleniyor.



