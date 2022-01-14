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Davutoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu’na Millet İttifakı yerine 'yeni ittifak' oluşturulmasını önerdi

14.01.2022 05:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, son dönemde Millet İttifakı ortakları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'yle arka arkaya görüşmelerr yaptı. Kulislere yansıyan bilgiler, Davutoğlu'nun, önümüzdeki seçime yönelik olarak, partisinin de içinde yer alacağı "yeni bir ittifak tasarımı" için mesai yaptığı yönünde. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi.

Davutoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu’na Millet İttifakı yerine 'yeni ittifak' oluşturulmasını önerdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaklaşık 10 gündür Millet İttifakı ortakları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında "ev ziyareti" ve "akşam yemeği" buluşmaları ile adeta mekik dokuyor.

Görüşmeye ilişkin olarak parti genel merkezlerinden, liderlerin ülke meselelerini görüştüğüne ilişkin birkaç cümlelik açıklamalar yapıldı.

Ancak kulislere yansıyan bilgiler, Davutoğlu'nun, önümüzdeki seçime yönelik olarak, partisinin de içinde yer alacağı "yeni bir ittifak tasarımı" için mesai yaptığı yönünde.

'Sürpriz görüşmeler' zinciri

Muhalefet partilerinin genel başkanları arasında karşılıklı olarak, heyetler halinde genel merkez ziyaretleri uzunca süredir yapılıyor.

Ancak son dönemde dikkat çeken ise haberciler tarafından "sürpriz ziyaret" başlığıyla duyurulan, liderlerin resmi program dışı yaptıkları görüşmeler oldu.

Bunların ilki 6 Ocak akşamı Akşener'in Davutoğlu'nu konutunda ziyaretiyle gerçekleşti ve görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Daah sonra Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu Salı günü akşam yemeğinde bir araya geldi. Genel merkezler tarafından iki liderin fotoğrafları ile birlikte "güncel gelişmeleri değerlendirdiği" bilgisi paylaşıldı.

Bu görüşmeden bir gün sonra ise Davutoğlu, Meral Akşener'e bir kez daha "sürpriz ziyaret"te bulundu ve bu bilgi kamuoyuyla yine görüşme sonrasında paylaşıldı.

Millet İttifakı yerine '**yeni ittifak**' önerisi

Kulislere yansıyan bilgilere göre Davutoğlu'nun iki liderle başlattığı program dışı görüşmelerinin temel konusu ise "yeni bir ittifak tasarımı" üzerinde çalışılması önerisi.

Edinilen bilgiye göre, Akşener ve Kılıçdaroğlu'na yeni ittifak modeli ve bunun sağlıklı işlemesi için de bir mekanizma kurulması önerisi götüren Davutoğlu, liderlerin uzlaşması halinde bunun en kısa sürede bir deklarasyonla kamuoyuna açıklanmasını istiyor.

Davutoğlu'nun bu hamlesinin altında ise yeni kurulan bir parti olarak "Millet İttifakı'na eklemlendi" algısını engellemenin yanı sıra, seçmene güven verecek bir ittifak mekanizması oluşturulması arayışının yattığı konuşuluyor.

'Millet İttifakı tıkandı, üst tasarıma geçilmeli'

Gelecek Partisi kaynakları, parlamenter sistemi savunan muhalefet partilerinin "iktidar ve sistem değişikliği" iddiasıyla yola çıktığını ve bunun için seçmene güven verecek bir ittifak modelinin ortaya konulması gerektiğini belirtirken, mevcut Millet İttifakı'nın yapısının bunun için yeterli olmadığını söylüyor:

"Millet İttifakı bir yere geldi ama tıkandı, durdu. Aralarında bir senkronizasyon sorunu var. Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüşmesi bile liderler zirvesi gibi oluyor. Fakat Millet İttifakı'nın liderleri onlardan daha az bir araya geliyor. İktidara aday olan ittifakın ortakları daha fazla bir araya gelmeli. Biz bu konudaki tavsiyelerimizi de söylüyoruz.

"Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması halinde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçilecek. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçilmesinden sonra da bir seçime gidilecek ve orada da başarı sağlanması gerekiyor. Çok zorlu, sancılı bir süreç var önümüzde. Onun için ilkeleri baştan belirlenmiş, sağlıklı işlemesi için mekanizmaları oluşturulmuş daha üst bir ittifak tasarımı oluşturulması gerekiyor. Biz eğer böyle bir yeni ittifak tasarımı olursa, içinde yer alacağımızı söylüyoruz."

'Aday tartışması tuzağına düşülmemeli'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhalefeti "Kim aday olacak?" tartışması üzerinde ayrıştırmak ve çatıştırmak istediğine dikkat çeken Gelecek Partisi kurmayları, bu tartışmanın önünü kesmek için "yeni ittifak modelinin ilkeleri ve mekanizmalarının" oluşturularak bir an önce kamuoyuna açıklanması gerektiğine işaret ediyor.

Davutoğlu'nun bu görüşleri hem Kılıçdaroğlu, hem de Akşener'e ilettiği belirtilirken, iki liderin de bu önerilere sıcak baktığı vurgulanıyor.

'Ortak deklarasyon' önerisi

Gelecek Partisi kurmaylarının verdiği bilgiye göre Davutoğlu'nun Kılıçdaroğlu ve Akşener'le görüşmeleri önümüzdeki günlerde de "yeni bir kompozisyonla" devam edecek. CHP ve İYİ Parti liderleri ile kesin uzlaşmaya varılması halinde, "yeni ittifak tasarımı" önerisi diğer muhalefet partileriyle de tartışılacak.

Öneri konusunda iki liderle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiğini belirten bir parti yöneticisi, BBC Türkçe'ye gelinen noktayı şöyle anlattı:

"Gelecek hafta biz yine görüşmelere devam edeceğiz. Ama bu görüşmelerin biraz farklı kompozisyonu olabilir. Bu çalışmayla ilgili ortak mesaj verme yolunda çaba sarfediyoruz ve bu konuda da adım atıldı.

"Türkiye'de seçimlerde hiç kimsenin kaybettiği düşüncesine kapılmadığı, herkesin kazandığını hissedeceği bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu konuda seçimden önce muhalefet olarak seçmene güven verecek, ilkelerin ortaya konulduğu bir ortak açıklama yapılabilir. Bu bir deklarasyonla olabilir. Ama bunun çok gecikmeden, kısa bir süre sürede hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Genel Başkanımız da bu görüşleri Millet İttifakı'nın liderlerine iletti."

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