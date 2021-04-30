Davutoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KARAR TV'de Elif Çakır ve Taha Akyol'un sorularını yanıtlıyor.

İşte Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Devlet yönetiminde bugün iki büyük skandal yaşandı. Birisi çek-senet meselesi diğeri de aşı.

(Çek -senet ödemeleri) Burada süreç yönetimi diye bir şey yok, noktasal bir karar var. Desteksiz bir kapanma kararı alındığı için telafi etmek istediler. Esnaf mağdur edildiği için de çeklerin ertelenmesi istendi. Fakat sistemi tıkayacak bir konu çıktı.

Eski bir futbolcuya, saldırgan birisine Ticaret Kanunu'nu hazırlatıyorlar. Aynen eski bir güreşçiye VakıfBank'ı teslim ettikleri gibi. Spora saygımız büyük de herkes kendi işini yapsın.

Herkes, her şeyi bilmek durumunda değil. Bir lider yanlış bir talimat verebilir. Onu düzeltecek olan Bakan'dır. Hadi Bakan da yanıldı, düzeltecek olan müsteşardır.

"BAKAN YARDIMCILARI, BAKAN OLABİLMEK İÇİN HER TÜRLÜ AYAK OYUNU OYNUYOR"

Şimdi Bakan yardımcıları var; Cumhurbaşkanı adına Bakan'ı denetlemek ve mümkünse Bakan olabilmek için her türlü ayak oyunu oynuyorlar. Adeta komiser gibiler. Bugün Bakan'lar kendi yardımcılarından tedirgin.