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Davutoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

30.04.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, canlı yayında soruları yanıtlıyor. Davutoğlu, "Hani, Türkiye seri kararlarla daha iyi yönetilecekti? Seri kararlar şimdi 'seri katil' gibi çalışıyor. Bu kararlar, birer birer insanları vuruyor. Bugün çek-senet kullanacak tüccarı akşam da aşı vurulacak vatandaşı vuruyor" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KARAR TV'de Elif Çakır ve Taha Akyol'un sorularını yanıtlıyor.

İşte Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Devlet yönetiminde bugün iki büyük skandal yaşandı. Birisi çek-senet meselesi diğeri de aşı.

(Çek -senet ödemeleri) Burada süreç yönetimi diye bir şey yok, noktasal bir karar var. Desteksiz bir kapanma kararı alındığı için telafi etmek istediler. Esnaf mağdur edildiği için de çeklerin ertelenmesi istendi. Fakat sistemi tıkayacak bir konu çıktı.

Eski bir futbolcuya, saldırgan birisine Ticaret Kanunu'nu hazırlatıyorlar. Aynen eski bir güreşçiye VakıfBank'ı teslim ettikleri gibi. Spora saygımız büyük de herkes kendi işini yapsın.

Herkes, her şeyi bilmek durumunda değil. Bir lider yanlış bir talimat verebilir. Onu düzeltecek olan Bakan'dır. Hadi Bakan da yanıldı, düzeltecek olan müsteşardır.

"BAKAN YARDIMCILARI, BAKAN OLABİLMEK İÇİN HER TÜRLÜ AYAK OYUNU OYNUYOR"

Şimdi Bakan yardımcıları var; Cumhurbaşkanı adına Bakan'ı denetlemek ve mümkünse Bakan olabilmek için her türlü ayak oyunu oynuyorlar. Adeta komiser gibiler. Bugün Bakan'lar kendi yardımcılarından tedirgin.

Şimdi böyle bir tablo kim gidecek de kurumsal aklı, Bakan'ın önüne koyacak. Hangi Bakan, bu kurumsal aklın gereğini Cumhurbaşkanı'nın önüne koyacak?

AŞI AÇIKLAMASI

Çok açık, herkesin bildiği bir gerçek var, Sinovac da Sputnik de etkin aşılar değil. Dünyanın birçok yerinde, Brezilya'da Sputnik testleri geçemedi. Çin de Sinovac aşısını yeterli görmediği için Almanya'dan BionTech aşısını siparişi verdi.

"SERİ KARARLAR 'SERİ KATİL' GİBİ ÇALIŞIYOR"

Hani, Türkiye seri kararlarla daha iyi yönetilecekti? Seri kararlar şimdi 'seri katil' gibi çalışıyor. Bu kararlar, birer birer insanları vuruyor. Bugün çek-senet kullanacak tüccarı, akşam da aşı vurulacak vatandaşı vuruyor.

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