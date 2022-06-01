Davutoğlu’ndan dikkat çeken cumhurbaşkanı adayı açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, partisinin 23. İl Başkanları toplantısında gündeme dair açıklamalar yaparken cumhurbaşkanı adayına ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu açıklamasında "Yeni Cumhurbaşkanı ya altı liderden biri olur, ya dışarıdan birisi olur. Ama ister içeriden, ister dışarıdan olsun, ilkeler konusunda onun taahhüdünü isteriz, yetmez, 6 lider o Cumhurbaşkanlığı döneminde garantör olur" dedi.

Davutoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı ile ilgili yaptığı o açıklama:

Halen televizyonlara baktığımda temel soru, Cumhurbaşkanı kim olacak sorusu. Şunu zikredeyim açık yüreklilikle, tek adam yönetiminden şikayet ettikten sonra, “bu tek adam gidecek, başka bir tek adam gelecek” mantığıyla sadece Cumhurbaşkanı'nın ismini konuşuyor olmaları büyük bir zaaftır. Meselenin özünü anlamamış olmaktır. Biz böyle bakmıyoruz. Biz problemin zihniyetten geldiğini ve zihniyetin dönüşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kurtarıcı gibi gelen tek kişilerin nasıl bozuldukları, yozlaştıklarının tarihidir Cumhuriyet tarihi, demokrasi tarihi. Biz sistem kuracağız.

“ARTIK TÜRKİYE'DE BİR KİŞİYE YETKİ VERİLMEYECEK”

Bozulmanın, çürümenin, güç yozlaşmasının ne olduğunu gördük! İlkelerimizden taviz vermeyecek biri üzerinde uzlaşırsak, bu Cumhurbaşkanı'nın nasıl denetleneceği, parlamenter sisteme geçişe kadar 6 siyasi partinin nasıl etkin olacağının mekanizmasını kurarız, ondan sonra isim tespit ederiz. O mekanizma kurulmadan kimseye yetki verilmesine asla taraftar olmaz, buna izin de vermeyiz. Bir kişiye yetki yok!

“KİMSE RÜYA GÖRMESİN!”

Yeni Cumhurbaşkanı ya altı liderden biri olur, ya dışarıdan birisi olur. Ama ister içeriden, ister dışarıdan olsun, ilkeler konusunda onun taahhüdünü isteriz, yetmez, 6 lider o Cumhurbaşkanlığı döneminde garantör olur. Pasif izleyici olmaz. Soru kimin aday olacağı değil, nasıl bir zihniyetle ülkeyi yöneteceğimiz. Aday ilan ettiğimiz anda aday kendi başına kampanya yürütecek, seçildikten sonra da kendi başına hükümet icra edecekse bu altılı masanın ne kıymeti harbiyesi var? O zaman biz hepimiz bir kişiye altın tepside Cumhurbaşkanlığı sunmak için bu çabayı sarf ediyoruz öyle mi? Kimse rüya görmesin! Biz o masadayken, sadece bir aday belirlenmeyecek, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin kaderi belirlenecekse o kaderde söz sahibi oluruz ve bu konuda hiçbir kısıtlamayı kabul etmeyiz.

“BU, TÜRKİYE'YE İHANET ETMEKTİR”

Şunu da ifade etmek istiyorum; Anket kampanyalarıyla, PR çalışmalarıyla, bir takım isimler üzerinden yürütülen tartışmalar ve kampanyalarla Türkiye'nin kaderini bir adamdan alıp başka bir adama devretmek isteyen çıkarsa, bugünkü tek adama nasıl karşı çıktıysak, ona da aynı ölçüde karşı çıkar, mücadelemizi veririz. Bunu biz açık yüreklilikle her yerde söyleriz. İlkeler yerine şahısları öne çıkartmak, Türkiye'ye ihanet etmektir.



