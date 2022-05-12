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Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Erdoğan ile televizyonda tartışsak...

12.05.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Mersin'de vatandaşlarla bir araya geldi. "Televizyonları yasakladı bize bunlar" diyen Davutoğlu, "Bir gün Tayyip Erdoğan ile karşılıklı oturup konuşsak, tartışsak televizyonda gerçek ortaya çıkar" diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Erdoğan ile televizyonda tartışsak...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davuoğlu il ziyaretlerine devam ediyor. Mersin'de vatandaşlarla buluşan Davutoğlu,"Bir gün Tayyip Erdoğan ile karşılıklı oturup konuşsak, tartışsak televizyonda gerçek ortaya çıkar" diye konuştu.

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VATANDAŞLARLA ÇAY İÇTİ, SOHBET ETTİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Mersin'in Erdemli ve Toroslar ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Programı kapsamında Erdemli ilçesinde esnafı ziyaret eden Davutoğlu, çevredekilerle selamlaştı, fotoğraf çektirdi.

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Esnaf ve burada bulunanların taleplerini dinleyen Davutoğlu, kendisine davette bulunan vatandaşlarla çay içti, sohbet etti.
Daha sonra Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret eden Davutoğlu, Oda Başkanı Halil Metik ve diğer ilgililerle görüştü.
Parti çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi veren Davutoğlu, ardından Erdemli Ziraat Odasını ziyaret ederek Başkan Rasim Şahin'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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“ERDOĞAN İLE TELEVİZYONDA TARTIŞSAK GERÇEK ORTAYA ÇIKAR”

Davutoğlu yaptığı açıklamada “Televizyonları yasakladı bize bunlar. Herkes bize saldırma hakkına sahip, hala çıkarmıyorlar. Biz çıkmak istemediğinizden değil. Bir gün Tayyip Erdoğan ile karşılıklı oturup konuşsak, tartışsak televizyonda gerçek ortaya çıkar. Ama cesaret edemezler” diye konuştu.

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