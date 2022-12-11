Dede Korkut Hikayelerindeki Bala Hatun ve Bayındır Han kimdir, ne zaman yaşamıştır? Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk sorusu

Bu akşam milyonları ekrana kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında tarihi bir an yaşandı. Geçen hafta 400.000 TL'lik soruyu doğru cevaplayan Batu Alıcı bu akşam 1 milyon TL'lik soruyu cevapladı. Peki 1 milyon TL değerindeki soru ne? İşte o soru.

Hangisi Dede Korkut Hikayelerindeki karakterlerden biri değildir?

a) Bala Hatun

b) Banu Çiçek

c) Bamsı Beyrek

d) Bayındır Han

BALA HATUN KİMDİR? NE ZAMAN YAŞAMIŞTIR?

Bala Hatun'un kim olduğuyla ilgili araştırmalar hızlandı. Peki şıklarda bahsi geçen Bala Hatun kimdir? İşte Bala Hatun ile ilgili merak edilenler...

Bala Hatun , Osmanlı İmparatorluğu kurucusu Osman Gazi'nin eşi ve dönemin önemli İslam alimi Şeyh Edebali'nin kızıdır. Vezir Alâeddin Bey'in ise annesidir. Doğum tarihi net olarak bilinmeyen Bala Hatun 13. yy'da yaşamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucu Osman Bey, İslam alimi şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlenince kudreti artmıştır. Bala Hatun'un mezarı babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'teki mezarının yakınlarındadır.

BAYINDIR HAN KİMDİR? NE ZAMAN YAŞAMIŞTIR?

Bayındır Han'ın kim olduğuyla ilgili bilgiler de oldukça merak ediliyor. Peki Dede Korkut Hikayeleri'ndeki Bayındır Han kimdir? İşte Bayındır Han ile ilgili merak edilenler...

Bayındır Han Türk söylencelerinde adı geçen efsanevi kağandır. Bayundur Han olarak da bilinen Bayındır Han, Dede Korkut hikayelerinde Han’lar Han’ı olarak tanımlanır. Bayındır Han hükmettiği halka her sene büyük şölen düzenleyen, yiyecek ve içecek dağıtan, halk tarafından çokça sevilen bir handır. İsminden de anlaşılacağı gibi memleketler inşa eden, halkını refah içinde yaşatan bir handır.



