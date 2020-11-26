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Dedikodu kotamızı doldurduk! 26 Kasım’da magazin gündeminde neler yaşandı?

Seray Üstün Seray Üstün 26.11.2020 18:08 | Son Güncelleme:
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Dedikodu kotamızı doldurduk! 26 Kasım’da magazin gündeminde neler yaşandı?

26 Kasım’da magazin gündeminde birbirinden çok ses getiren gelişme yaşandı. Tüm gün hangi olaya şaşıracağımızı şaşırdık. Evlenenler, koronavirüse yakalananlar, Kangal köpeği alanlar, çiçeği burnunda aşıklar, kaş kaldırma estetiği yaptıranlar, takipçilerine küfür edenler, saplantılı hayranlar...Ünlüler bir kez daha merak konusu oldu. Keyif kahvelerinizi alın ve emniyet kemerlerinizi 26 Kasım için hızlı bir gıybet turu atacağız...

  • Koronavirüsten pek korkmayan Şeyma Subaşı yurt dışında tatilde! Şeyma Subaşı son yaptığı paylaşım yüzünden gündem oldu. Subaşı sosyal medya hesabından kızıyla ilgili yaptığı paylaşıma Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakayla ilgili yorum yapan takipçisine küfür ederek cevap verdi.

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Şeyma Subaşı gelen nafaka yorumuna çok kızdı! Küfür ettiŞeyma Subaşı gelen nafaka yorumuna çok kızdı! Küfür etti
  • Oyuncu Akasya Asıltürkmen kaş kaldırma estetik yaptırdıktan sonraki halini paylaştı. Ünlü oyuncu "Bu acıyı bilsem yaptırmazdım" dedi.

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Akasya Asıltürkmen kaş kaldırma estetiği yaptırdı! 'Tırsa tırsa gittim yaptırdım'Akasya Asıltürkmen kaş kaldırma estetiği yaptırdı! 'Tırsa tırsa gittim yaptırdım'
  • Sıla ve Davut Güloğlu arasındaki davada yeni karar! Sıla'nın açtığı 60 bin liralık tazminat davasını kısmen kabul eden mahkeme, Güloğlu'ndan 4 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihinden işleyecek yasal faizle birlikte alınarak Sıla'ya verilmesine karar verdi.

sıla

Sıla ve Davut Güloğlu davasında flaş karar! Davut Güloğlu'na büyük şokSıla ve Davut Güloğlu davasında flaş karar! Davut Güloğlu'na büyük şok
  • Spiker Buket Aydın ve Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ilk kez görüntülendi. Aşıklar sporda yakalanınca gerildi. Aşklarını uzun süre yalanlayan çift açıklama yapmadı. Buket Aydın ise muhabirlere sinirlendi.

buket aydın

'Kocanı öldürüp seni köpeğim yapacağım' demişti! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in saplantılı hayranı için hapis istemi'Kocanı öldürüp seni köpeğim yapacağım' demişti! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in saplantılı hayranı için hapis istemi
  • Adriana Lima'nın Los Angeles'taki evinde baktığı Kangal köpeği sayısını ikiye çıkarması Sivas'taki Kangal yetiştiricilerini sevindirdi. Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, Lima'nın istemesi halinde üçüncü köpeği, kendisine hediye edebileceklerini söyledi.

adriana lima

Adrina Lima iki tane Kangal aldı! Sivaslılar'dan mesaj gecikmediAdrina Lima iki tane Kangal aldı! Sivaslılar'dan mesaj gecikmedi
  • Doktorlar dizisinin yıldız oyuncusu Bekir Aksoy, eşi Nazife Orakçıoğlu ve 8 aylık bebekleri Asil, koronavirüse yakalandı. Tedavileri hastanede yapılan aile, taburcu olduktan sonra evinde karantinaya girdi.

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Bekir Aksoy ve ailesinden kötü haber! 8 aylık bebeği de koronavirüse yakalandıBekir Aksoy ve ailesinden kötü haber! 8 aylık bebeği de koronavirüse yakalandı
  • 'Hadi Yine İyisin', 'Seninle Ölürüm', 'Kendine Gel' ve 'Duman Oldum' gibi şarkıları başta olmak üzere pek çok çalışmanın altında imzası olan sanatçı Tayfun Duygulu, geçtiğimiz gün Tuğçe Duygulu ile evlendi.

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90'lara damga vuran şarkıcı Tayfun evlendi! İşte son hali90'lara damga vuran şarkıcı Tayfun evlendi! İşte son hali
  • Tuğba Ekinci ve Cem Yılmaz arasında neler oluyor? Her fırsatta Cem Yılmaz'ı eleştiren Ekinci son olarak kendisiyle ilgili çıkan haberleri paylaştı ve ünlü komedyene zeytin dalı uzattı.

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