Dedikodu kotamızı doldurduk! 26 Kasım’da magazin gündeminde neler yaşandı?

26 Kasım’da magazin gündeminde birbirinden çok ses getiren gelişme yaşandı. Tüm gün hangi olaya şaşıracağımızı şaşırdık. Evlenenler, koronavirüse yakalananlar, Kangal köpeği alanlar, çiçeği burnunda aşıklar, kaş kaldırma estetiği yaptıranlar, takipçilerine küfür edenler, saplantılı hayranlar...Ünlüler bir kez daha merak konusu oldu. Keyif kahvelerinizi alın ve emniyet kemerlerinizi 26 Kasım için hızlı bir gıybet turu atacağız...
Koronavirüsten pek korkmayan Şeyma Subaşı yurt dışında tatilde! Şeyma Subaşı son yaptığı paylaşım yüzünden gündem oldu. Subaşı sosyal medya hesabından kızıyla ilgili yaptığı paylaşıma Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakayla ilgili yorum yapan takipçisine küfür ederek cevap verdi.
Sıla ve Davut Güloğlu arasındaki davada yeni karar! Sıla'nın açtığı 60 bin liralık tazminat davasını kısmen kabul eden mahkeme, Güloğlu'ndan 4 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihinden işleyecek yasal faizle birlikte alınarak Sıla'ya verilmesine karar verdi.
Spiker Buket Aydın ve Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ilk kez görüntülendi. Aşıklar sporda yakalanınca gerildi. Aşklarını uzun süre yalanlayan çift açıklama yapmadı. Buket Aydın ise muhabirlere sinirlendi.
Adriana Lima'nın Los Angeles'taki evinde baktığı Kangal köpeği sayısını ikiye çıkarması Sivas'taki Kangal yetiştiricilerini sevindirdi. Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, Lima'nın istemesi halinde üçüncü köpeği, kendisine hediye edebileceklerini söyledi.
Doktorlar dizisinin yıldız oyuncusu Bekir Aksoy, eşi Nazife Orakçıoğlu ve 8 aylık bebekleri Asil, koronavirüse yakalandı. Tedavileri hastanede yapılan aile, taburcu olduktan sonra evinde karantinaya girdi.
'Hadi Yine İyisin', 'Seninle Ölürüm', 'Kendine Gel' ve 'Duman Oldum' gibi şarkıları başta olmak üzere pek çok çalışmanın altında imzası olan sanatçı Tayfun Duygulu, geçtiğimiz gün Tuğçe Duygulu ile evlendi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum