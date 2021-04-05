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Defne Samyeli'den gençlere taş çıkartan mayolu pozlar

05.04.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün İbo Show'a çıkan ve performansıyla eleştirilen Defne Samyeli genç kızlara taş çıkarttı. Fit görünümüyle dikkatleri üzerine çeken ünlü isim 'yıllar geçiyor Defne gençleşiyor' dedirtti.

Defne Samyeli'den gençlere taş çıkartan mayolu pozlar

Geçtiğimiz günlerde Amerika'ya giden Defne Samyeli Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Amerika'yı baştan keşfeden Samyeli'nin ilk durağı Texas oldu. Burada dostlarıyla buluşan ünlü isim soluğu Miami'de aldı.

Güzel havanın tadını çıkaran Samyeli mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

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Üç ay sonra 49. yaşına basacak olan Samyeli'nin fit hali dikkat çekti. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa takipçileri övgüler yağdırdı.

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İşte Samyeli'nin fotoğrafına gelen bazı yorumlar...

  • Yıllar geçiyor Defne gençleşiyor
  • Defne Hanım güzellik yarışmasına bugün girseniz yine birinci olursunuz
  • Kim der 49 yaşında?
  • Genç kızlara ayıp olmuyor mu?
  • Gençlik aşısını mı buldunuz, sırrını bize de söyleyin...
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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli İbo Show
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