Defne Samyeli'den gençlere taş çıkartan mayolu pozlar

Geçtiğimiz günlerde Amerika'ya giden Defne Samyeli Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Amerika'yı baştan keşfeden Samyeli'nin ilk durağı Texas oldu. Burada dostlarıyla buluşan ünlü isim soluğu Miami'de aldı.

Güzel havanın tadını çıkaran Samyeli mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

Üç ay sonra 49. yaşına basacak olan Samyeli'nin fit hali dikkat çekti. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa takipçileri övgüler yağdırdı.

İşte Samyeli'nin fotoğrafına gelen bazı yorumlar...