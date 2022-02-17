Defne Samyeli kabarık elbisesi ve bacak dekoltesiyle şov yaptı! "İsteyen istediğini söyleyebilir"

Defne Samyeli, son dönemde sahne kıyafetleri hakkında yapılan eleştirilerle ilgili konuşmuştu. Samyeli açıklamasında "Bunu hiç anlamlı bulmuyorum. Yıllardan beri sahne şovlarının gerektirdiği özenli bir duruş var. Bunun içinde insanlar ne isterse onu giyiyorlar. Kendi özgün karakterleri, kişilikleri, hangi modacı ile çalıştıkları, o sene nelerin moda olduğuna dair birçok faktör var. Zaten insanlarla ilgili hayat seçimleri konusunda eleştiri yapmanın çok gereksiz olduğunu düşünen birisiyim. Eleştirmek ile ilgili sıkıntım yok. İsteyen istediğini söyleyebilir. Umurumda değil" dedi.

ESKİ EŞ İTİRAFI

Eski eşi Eren Talu'nun evli olduğu dönemde giyimine çok karıştığını da itiraf eden Samyeli son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Kabarık elbisesi ve neredeyse kasığına kadar gelen yırtmacıyla yürüdüğü anları paylaşan Defne Samyeli hayranlarını mest etti.

Geçtiğimiz günlerde de kasığına kadar yırtmaçlı bir kıyafetle sahneye çıkan Defne Samyeli'yi görenler "Bu tarzı sevdi" yorumları yaptı.

