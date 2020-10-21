MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Defne Samyeli ve kızları süper minileriyle büyüledi! 'Abla kardeş gibi'

Defne Samyeli ve kızları süper minileriyle büyüledi! 'Abla kardeş gibi'

21.10.2020 11:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Defne Samyeli ve kızları süper minileriyle büyüledi! 'Abla kardeş gibi'

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu ilk filmi ‘Son Kale-Hacıbey’ın galası için heyecanlıydı. Talu'yu annesi Defne Samyeli ve kardeşi Derin Talu yalnız bırakmadı. Samyeli ve kızlarının şıklığı ise beğeni topladı.

Güzelliği ile genç kızlara taş çıkartan 48 yaşındaki Defne Samyeli'nin Mimar Eren Talu ile evliliğinden olan kızları Derin Talu ve Deren Talu sık sık paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Son Kale-Hacıbey filminde rol alan Deren Talu rolüyle dikkatleri üstüne çekmişti. Samyeli ve kızları geçtiğimiz gün de filmin galasındaydı.

Ekran Alıntısı

Defne Samyeli ve Derin Talu; Deren Talu'yu yalnız bırakmadı. Bir AVM'de gerçekleşen galada Samyeli ve kızları tarzlarıyla dikkat çekti. Üçünün de süper mini giydiği galada herkes "abla kardeş gibiler" yorumları yaptı.

Ekran Alıntısı

Kameralara poz veren Samyeli ve kızlarına bakanlar bir daha baktı. Samyeli daha önce kızlarının kıyafetiyle ilgili yapılan yorumlara şu yanıtı vermişti: "Çocuklarımın yanında ne giydiğimi konusu mu... Niye böyle bir şeyim olsun ki? Ya da çocuklarımın ne giydiğine ben niye karışayım ki? Neden karışayım. İnsanın kılık kıyafeti nasıl seçmesi gerektiği konusu, çok bireysel bir husustur."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayalıklarda tehlikeli eğlence! Kayalıklarda tehlikeli eğlence!
Bakın Sağlık Bakanlığı'na ne önerdiBakın Sağlık Bakanlığı'na ne önerdi
Final yaptığı konuşuluyor!Final yaptığı konuşuluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Macron ve Putin arasında kritik görüşme

Macron ve Putin arasında kritik görüşme

Türkiye'den 2 yeni NAVTEX hamlesi

Türkiye'den 2 yeni NAVTEX hamlesi

Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Naci Görür açıkladı! İşte İstanbul'da en riskli deprem yerleri!

Naci Görür açıkladı! İşte İstanbul'da en riskli deprem yerleri!

Hindistan'da koronavirüs yoğun bakımında tepki çeken görüntüler

Hindistan'da koronavirüs yoğun bakımında tepki çeken görüntüler

Başakşehir, Almanya'da mağlup oldu!

Başakşehir, Almanya'da mağlup oldu!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Demet Özdemir İtalya'yı salladı

Demet Özdemir İtalya'yı salladı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Eski nişanlısına bakışı olay oldu! Sinan bu yüzden mi ayrıldı?

Eski nişanlısına bakışı olay oldu! Sinan bu yüzden mi ayrıldı?

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...

Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...

Diğer Haberler

Umut Akyürek'in dudakları olay oldu! Umut Akyürek kaç yaşında, nereli? Umut Akyürek’in eli Oktay Ertuğrul kimdir?

Estetiksiz hali ortaya çıktı! 'Dudaklarımı...'

Cem Yılmaz Sağlık Bakanı'na seslendi! 'Tüm ülkede...'

Bakın Sağlık Bakanlığı'na ne önerdi

61 yaşında baba oldu... Burhan Öçal kimdir, nereli? İşte Burhan Öçal'ın hayatı!

Gündeme bomba gibi düştü! 61 yaşında baba oldu

Oyuncu Ese Uslu’nun zor günü! ‘Hep yanımdasın’

Acı günü! ‘Hep yanımdasın’

Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması! O isim Sağlık Bakanlığı ile görüştü

Ünlü şarkıcının eşi devreye girdi! Bakanlık...

Merve Boluğur maskesiz dolaştı! Garip tavırları dikkat çekti

Ters bakış! Şoke eden görüntü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.