Defne Samyeli ve kızları süper minileriyle büyüledi! 'Abla kardeş gibi'

Güzelliği ile genç kızlara taş çıkartan 48 yaşındaki Defne Samyeli'nin Mimar Eren Talu ile evliliğinden olan kızları Derin Talu ve Deren Talu sık sık paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Son Kale-Hacıbey filminde rol alan Deren Talu rolüyle dikkatleri üstüne çekmişti. Samyeli ve kızları geçtiğimiz gün de filmin galasındaydı.

Defne Samyeli ve Derin Talu; Deren Talu'yu yalnız bırakmadı. Bir AVM'de gerçekleşen galada Samyeli ve kızları tarzlarıyla dikkat çekti. Üçünün de süper mini giydiği galada herkes "abla kardeş gibiler" yorumları yaptı.

Kameralara poz veren Samyeli ve kızlarına bakanlar bir daha baktı. Samyeli daha önce kızlarının kıyafetiyle ilgili yapılan yorumlara şu yanıtı vermişti: "Çocuklarımın yanında ne giydiğimi konusu mu... Niye böyle bir şeyim olsun ki? Ya da çocuklarımın ne giydiğine ben niye karışayım ki? Neden karışayım. İnsanın kılık kıyafeti nasıl seçmesi gerektiği konusu, çok bireysel bir husustur."



