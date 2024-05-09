İmamoğlu cephesi Özel'in 'yumuşama' tavrı için rahatsız mı? 'Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası: 'Savaş açacaklar'

31 Mart yerel seçimlerin ardından siyasette adeta 'yumuşama' rüzgarı esiyor. Yerel seçimlerde birinci parti olarak sandıktan çıkan CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'in art arda yaptığı görüşmeler dikkat çekti. Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Özel'in 'ılımlı' tavrına karşı, iktidar cephesinden de Özel'in için olumlu mesajlar geldi.

GÖZLER İMAMOĞLU'NA ÇEVRİLDİ

CHP lideri Özel'in söz konusu hamlelerin ardından gözler bir yandan da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun alacağı tavra çevrildi. 2028 cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi öne çıkanlardan biri olan İmamoğlu'yla ilgili gazeteci Abulkadir Selvi'den ise çok konuşulacak iddialar geldi.

SELVİ'DEN ÖZEL'E ÖVGÜ

CHP lideri Özel'den övgüyle bahseden Hürriyet Gazetesi yazarı Selvi, yeni siyasi iklimin mimarının Erdoğan, Özel ve Bahçeli olduğunu savundu.

Bu süreçten en kazançlı çıkacak ismin Özel olduğunu vurgulayan Selvi, İmamoğlu'nun ise söz konusu süreçten rahatsızlık duyduğunu iddia etti.

"İMAMOĞLU HOP OTURUP HOP KALKIYOR"

"Ekrem İmamoğlu şu günlerde hop oturup, hop kalkıyor. Üç lider arasındaki diyaloğun kendisine karşı kurulmuş bir tuzak olduğunu düşünüyor." ifadelerini kullanan Selvi, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı arzusunda olduğunu belirtti.

"BİR SÜRE SONRA İSE SAVAŞ AÇACAKLAR"

İmamoğlu'nun Özel'in kendisine karşı parlatıldığını ve cumhurbaşkanı adaylığını engellemeye yönelik bir hamle olduğunu savunan Selvi, " İmamoğlu medyasının Özgür Özel’in diyalog siyasetine karşı çıkmalarının nedenini anladınız mı? Bu yüzden karşı çıkıyorlar. Özgür Özel’i uyarıyorlar. Bir süre sonra ise savaş açacaklar." diye yazdı.