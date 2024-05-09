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  4. İşçi karaborsaya düştü! Günlük bin 500 lira yevmiye ile çalıştıracak eleman bulamıyorlar

İşçi karaborsaya düştü! Günlük bin 500 lira yevmiye ile çalıştıracak eleman bulamıyorlar

09.05.2024 11:03
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Deprem felaketinin vurduğu Kahramanmaraş’ta işçiler karaborsaya düştü. İnşaat sektöründe patlama yaşanması ve daha fazla ücret ödenmesi nedeniyle bağ ve bahçelerde çalıştırılacak işçi bulunamıyor. Mustafa Uludağ (67), bahçelerinde bin 500 lira yevmiye ile çalıştıracak işçi bulamamaktan dert yanarak, işleri kendisinin yapmaya çalıştığını söyledi. İşte detaylar...

İşçi karaborsaya düştü! Günlük bin 500 lira yevmiye ile çalıştıracak eleman bulamıyorlar

Kahramanmaraş şehir merkezine 25 kilometre uzaklıktaki bağ evinde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Uludağ, emekli olduktan sonra hayatını bağ ve bahçelere adadı. Bağ evinin bahçesindeki ağaçların bakım ve onarımı, kazma ve çapa işlerinde çalıştıracak kimse bulamadığını anlatan Uludağ, günlük ortalama bin ile bin 500 TL arasında yevmiye ile işçi bulamamaktan yakındı.

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'BİN 500 LİRAYA İŞÇİ YOK'

Bahçede kendisinin çalıştığını söyleyen Uludağ, “Bana bağ evlerinde tımar, ilaçlama, budama gibi işlerde çalıştıracak adam bulamıyoruz diyorlar. Ben yetiştirdiğim kadar yapıyorum. Bin lira-bin 500 yüz lira para veriyoruz ama bulamıyoruz. Eskiden Kahramanmaraş’ta belirli yerlerde insan topluluğu vardı, oradan alır getirirdik. 10 yıl önce bu vardı ama deprem oldu, depremden sonra çalıştıracak adam bulamıyoruz. Benim 5 dönüm bahçem var. Bu bahçede kiraz var ve toplayacak adam bulamıyoruz” dedi.

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'İNŞAAT SEKTÖRÜNE YÖNELDİLER'

Herkesin kolay iş bulma telaşında olduğunu söyleyen Uludağ, “Benim yaşım 60’ı geçti, ben bundan sonra elimde kazma ile nasıl çalışacağım. Bu arazilerin çoğu bakımsızlıktan kuruyor, traktörler ile sürülecek yerler de değil. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Depremden sonra inşaat sektöründe patlama oldu, oralarda daha çok para aldıklarını öğrendim” diye konuştu.

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İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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