Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Değerinin 50 bin dolar olduğunu iddia etti! Balina kusmuğu zannetti gerçek bambaşka çıktı... Meğerse lağım atığıymış

Değerinin 50 bin dolar olduğunu iddia etti! Balina kusmuğu zannetti gerçek bambaşka çıktı... Meğerse lağım atığıymış

21.07.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya’da yaşayan 42 yaşındaki Ronnie Humphreys isimli bir adam 5 yaşındaki oğluyla sahilde yürüyüş yaptığı sırada halk arasında balina kusmuğu olarak da bilinen “ambergris” bulduğunu sandı. Değerinin 50 bin dolardan fazla olduğunu iddia ettiği ambergrisin uzmanlar adamın zannettiğinin aksine lağım yağı olduğunu söyledi.

42 yaşındaki Ronnie Humphreys, ambergris olarak bilinen yaklaşık 4,5 kiloluk balina kusmuğunun 5 yaşındaki oğlu tarafından Fife'daki Leven Plajı'nda yürürken bulunduğunu söyledi. Oğlunun yengeç aradığı sırada kayaların arasında bir ambergris bulunduğunu belirten Humphreys, “Onu hemen aldım. Çünkü ne olduğunu biliyordum. Eve geldiğimizde ona bir dizi test yaptım ve ambergris olduğuna emin oldum. 4.5 kilogram ağırlığında ve değeri 50 bin dolar (1 milyon 346 bin TL). Laboratuardaki Citizens Advice'deki bir adam bunun balina kusmuğu olduğunu kabul etti” dedi.

“YAYGIN BİR İNSAN KİRLİLİĞİ”

1

Ambergris Europe'dan bir uzman, bulgunun "lağım yağından" başka bir şey olmadığını söyledi. Uzman fotoğrafları incelediğini belirterek, “Atık sudan ayrıştırılmış yağ. Bu bir lağım yağı. Bu malzeme Akdeniz ve Atlantik sahillerinde bulunan çok yaygın bir insan kirliliği” diye konuştu. Pes etmeyen Humphreys, yine de gizemli parçayı satmaya çalışacağını söyledi.

İlginizi Çekebilir

Balkonunda oturuyordu! Kafasına göktaşı düştü

Balkonunda oturuyordu! Kafasına göktaşı düştü

 Herkesi şaşkına çevirdi! Ölen balinanın bağırsaklarından servet çıktı

Herkesi şaşkına çevirdi! Ölen balinanın bağırsaklarından servet çıktı

 Yabani ot zannettiler! Tomar tomar para çıktı

Yabani ot zannettiler! Tomar tomar para çıktı

 Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

 Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka ile “Dünyanın en güzel yüzleri” oluşturuldu! Mest ettilerYapay zeka ile “Dünyanın en güzel yüzleri” oluşturuldu! Mest ettiler
Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...
Çöpe atılan bebeğin hayatını sokak köpeği kurtardıÇöpe atılan bebeğin hayatını sokak köpeği kurtardı
Anahtar Kelimeler:
İskoçya

En Çok Okunan Trend Haberler

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mide bulandıran olay! Sevgilisinin telefonunda tecavüz videosunu buldu

Mide bulandıran olay! Sevgilisinin telefonunda tecavüz videosunu buldu

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Havada panik! “Zaman döngüsüne takıldım”

Havada panik! “Zaman döngüsüne takıldım”

Hindistan’da toplu tecavüz skandalı! Çıplak şekilde sürüklenip...

Hindistan’da toplu tecavüz skandalı! Çıplak şekilde sürüklenip...

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Günün Videosu

Gündüzleri kavruluyor, geceleri donuyorlar... Bu ilde vatandaşlar ne yapacağını şaşırıyor!
Gündüzleri kavruluyor, geceleri donuyorlar... Bu ilde vatandaşlar ne yapacağını şaşırıyor!
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.