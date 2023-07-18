Balkonunda kahve içerken kabusu yaşadı! Gökten göktaşı parçası düşünce kaburgası kırıldı

İsmi açıklanmayan bayan, Fransa'nın Schirmeck kentinde meydana gelen korkunç kazadan sonra kaburgasından yaralandı. Bir arkadaşıyla evinin balkonunda kahve içtiği sırada çatısına düşen göktaşı sekerek kadının kafasına ve kaburgasına isabet etti. Şiddetli çarpmanın etkisiyle kaburgası kırılan kadın acilen hastaneye kaldırıldı.

NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Kendisine çarpan cismin ilk başta yarasa ya da bir kuş olabileceğini düşündüğünü ifade eden kadın taşı gördüğünde ise araştırmaya karar verdi. Taşı jeolog Dr Thierry Rebmann'a götürmeye karar veren kadın yapılan incelemelerin sonunda 50 gram ağırlığında bir göktaşının kendisine çarptığını öğrendi.

France Bleu Alsace’e konuşan Dr. Rebmann, “Bir meteor bulmak nadir bir olyaıdr. Ancak doğrudan temas halinde olmak ve üzerine düşmesi astronomik olarak nadirdir. Düşen bir göktaşının insana çarpma şansının 100 milyonda birdir. Bu bölgede onlarca yıldır böyle bir şey görmedik” dedi.