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  4. Balkonunda kahve içerken kabusu yaşadı! Gökten göktaşı parçası düşünce kaburgası kırıldı

Balkonunda kahve içerken kabusu yaşadı! Gökten göktaşı parçası düşünce kaburgası kırıldı

18.07.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’nın Schirmeck şehrinde yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın 100 milyonda bir görülecek sıra dışı bir kaza yaşadı. Evinin balkonunda kahve içen kadının kafasına göktaşının bir parçası düştü. Şiddetli çarpmanın etkisiyle kadının kaburgaları kırıldı. Uzmanlar, bölgede onlarca yıldır görülmeyen nadir görülen manzara karşısında şaşkına döndü.

İsmi açıklanmayan bayan, Fransa'nın Schirmeck kentinde meydana gelen korkunç kazadan sonra kaburgasından yaralandı. Bir arkadaşıyla evinin balkonunda kahve içtiği sırada çatısına düşen göktaşı sekerek kadının kafasına ve kaburgasına isabet etti. Şiddetli çarpmanın etkisiyle kaburgası kırılan kadın acilen hastaneye kaldırıldı.

NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Kendisine çarpan cismin ilk başta yarasa ya da bir kuş olabileceğini düşündüğünü ifade eden kadın taşı gördüğünde ise araştırmaya karar verdi. Taşı jeolog Dr Thierry Rebmann'a götürmeye karar veren kadın yapılan incelemelerin sonunda 50 gram ağırlığında bir göktaşının kendisine çarptığını öğrendi.

France Bleu Alsace’e konuşan Dr. Rebmann, “Bir meteor bulmak nadir bir olyaıdr. Ancak doğrudan temas halinde olmak ve üzerine düşmesi astronomik olarak nadirdir. Düşen bir göktaşının insana çarpma şansının 100 milyonda birdir. Bu bölgede onlarca yıldır böyle bir şey görmedik” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa göktaşı Meteor

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