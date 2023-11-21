Değişimi çok konuşulmuştu! Bir dönemin çocuk yıldızı Beren Gökyıldız merakla beklenen o diziye dahil oldu

İlk oyunculuk deneyimini 5 yaşında "Kocamın Ailesi" dizisiyle yaşayan, daha sonra "Anne", "Bizim Hikaye", "Kızım", "Mucize Doktor", "Çocukluk" gibi birçok dizide rol alan Beren Gökyıldız değişimiyle çok konuşulmuştu.

Şimdilerde 14 yaşında olan genç yıldız son olarak Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Turan Günay ve Lale Ertiş Gençtürk gibi isimlerle başrolü paylaştığı Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinde rol almıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gökyıldız'ın yeni adresi belli oldu. Medyapım’ın FOX için çektiği merakla beklenen “Kopuk” dizisiyle anlaştı. Geçen hafta sete çıkan dizide Gökyıldız “Azra” rolüne hayat verecek. Dizinin etkileyici senaryosunu Deniz Karaoğlu, Fuat Mete, Özden Selim Karadana kaleme alıyor.

Koray Kerimoğlu’nun yönettiği “Kopuk”ta Kaan Yıldırım (Ferhan), Biran Damla Yılmaz (Sera), Seray Kaya (Müjde), Mustafa Açılan (Tan), Sarp Akkaya (Faruk), Engin Alkan (Bumin), Kadir Çermik (Ziya), Melisa Doğu, (Perihan), Evliya Alkan (Damat Erdem), Sahra Şaş (Nihal), Merve Çağıran (Gonca), Edip Tepeli (Bili), Cem Söküt (Cüneyt), Umut Kaya (Erdal), Hakan Çelebi (Nazif), Hakan Yufkacıgil (Lastik Muarrem), Güneş Hayat (Naciye) ve Cansu Tuman (Yasemin) rol alıyor.









