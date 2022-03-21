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  4. Değişimiyle görenleri şaşırttı! 8 ayda 50 kilo verdi, ayakları bile küçüldü

Değişimiyle görenleri şaşırttı! 8 ayda 50 kilo verdi, ayakları bile küçüldü

21.03.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da yaşayan 68 yaşındaki Selahattin Özgen değişimiyle herkesi şaşırttı. 140 kilo ağırlığındaki adam, diyetisyen takibi, sağlıklı beslenme ve yaptığı fiziksel aktiviteler sayesinde 8 ayda 50 kilo vermeyi başardı. 90 kiloluk görünümüyle bambaşka bir kişiye dönüşen adamı yakın çevresindekiler bile tanımakta zorluk çektiğini ifade etti. Özgen’in değişimindeki en büyük detayı ise ayakkabı numarasındaki küçülme oluşturdu. 68 yaşındaki Özgen’in ayakkabı numarası 45’ten 43’e düştü.

Diyetisyenin yolunu tutup harfiyen uyduğu tavsiyelerin yardımıyla fazla kilolarının yanı sıra kullandığı tansiyon ve diyabet ilaçlarından da kurtulan evli, 3 çocuk babası Özgen, “Nefes almam, kalp ritimlerim düzeldi. Hayat varmış” dedi.

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Yakınlarının bile uzaktan kendisini tanımakta güçlük çektiğini belirten Özgen, “Ayaklarım, kafam, bedenim ufaldı. Göbek kayboldu. Eşim ‘artık kaburgaların çıkacak, yeter' diyor. Önceden 45 numara ayakkabı giyiyordum. Bol geldi. Şu anda 43 numara oluyor” diye konuştu.

“ZAYIFLAYAN HAYALLERİNİZ DEĞİL, BEDENLERİNİZ OLSUN”

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Fazla kilolarından dert yanıp hayallerini yarıda bırakanlara “Zayıflayan hayalleriniz değil, bedeniniz olsun” diye seslenen diyetisyen Semih Çanakçı, günde 3 litre su içip, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite tavsiyelerini yerine getiren danışanının muhteşem dönüşümünün güzel örneklerden biri olduğunu söyledi.

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15 YAŞ GENÇLEŞTİ

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Takibini sürdürdüğü Selahattin Özgen ile en son 4 ay önce görüştüğünü hatırlatan Çanakçı, “Bu süreçte de kilo almadı. Toplamda 50 kilo verdi. Bunun 47 kilosu yağ kaybıydı. Buna vücudundan giden 188 paket margarin de diyebiliriz. Metabolizmasında da yaklaşık 15 yaş bir gençleşme elde edildi” şeklinde konuştu.

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